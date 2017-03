Fórmula 1: Felipe Massa coloca Williams em destaque na pré-temporada de testes

E. Cortez

A pré-temporada da Fórmula 1 chegou ao fim, com a Ferrari obtendo melhores tempos do que a Mercedes. Ao final dos testes há sempre muita empolgação a respeito dos resultados obtidos pelos pilotos. E dúvidas também. Muitos se perguntam quantas “cartas na manga” as equipes possuem – se é que elas existem. E o quanto poderão evoluir seus pacotes ao longo do campeonato.

O fato é que, com a mudança de regulamento, o jogo está mais aberto. Seja como for, o que chamou mesmo a atenção dos brasileiros foi o desempenho de Felipe Massa com o FW40. Ele foi o mais rápido na última terça-feira e fez o melhor tempo para a Williams durante os testes, 1:19.726s com pneus supermacios, aproximadamente 1 segundo mais lento que a melhor volta dos testes, feita na sexta-feira por Kimi Raikkonen da Ferrari, 1:18.634s – levando em consideração a melhor volta com pneus super macios.

Isso traz boas esperanças de o brasileiro subir ao pódio algumas vezes ao longo da temporada. Nas condições atuais que as equipes se encontram, podemos ter expectativas altas com Felipe já no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, dia 26 de Março.

Considerando-se todos os tempos marcados durante os testes, Massa largaria na quinta colocação, logo atrás da Mercedes e Ferrari, a frente da Red Bull de Max Verstappen em apenas 0.018 segundos.

A confiabilidade que a Williams demonstrou pode ser um fator determinante, já que a Renault, também fornecedora de motores da Red Bull, apresentou falhas em ambos os carros. Nico Hulkenberg, da Renault, e Max Verstappen, Red Bull, fizeram declarações onde se mostraram preocupados com o fator “confiança” em seus monopostos.

Rob Smedley, chefe de desempenho da Williams, destacou a afinidade existente entre Felipe Massa e o FW40, sendo o destaque da equipe inglesa nos oito dias de baterias executadas no circuito da Catalunha.

“Eles estão conectados”, disse Smedley. “Acho que a forma de pilotagem de Felipe combina perfeitamente com a configuração do FW40”, continuou. “Então, seria como se ele estivesse no carro de 2008 [na Ferrari]. Pois os pneus são mais largos. E ele possui muito aderência, o que pode se destacar pelos seus resultados dentro da pista”, completou.

Mais a longo prazo, a evolução das equipes e a adaptação ao novo regulamento serão fatores decisivos na disputa por vitórias e troféus.

Os treinos para o GP da Austrália de Fórmula 1 começam dia 23 de março. Já a corrida acontece na madrugada de sábado para domingo (26) às 02h00 da madrugada.