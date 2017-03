Exposição reúne cerca de 200 pássaros de diversos municípios no Ginásio da Lagoa Seca

Rio Claro foi sede de uma das etapas da competição estadual de pássaros, no último dia 12, no Ginásio de Esportes da Lagoa Seca do Cervezão

O evento que integra o calendário da Federação Paulista de Passaricultores contou com representantes de Campinas, Santa Bárbara D’Oeste, Piracicaba, entre outras cidades da região, bem como de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Presidente da Associação Rio-Clarense de Ornitólogos, Marcos Hummel confirma o registro de cerca de 200 aves no evento que participaram das competições nas seguintes espécies: coleira, trinca ferro e canário da terra. “Somente na coleira tivemos 150 participantes com vitória para a ave conhecida como Gangster com 162 cantos registrados em apenas 15 minutos”, explica o organizador.

A Câmara Municipal de Rio Claro prestigiou o evento, que reuniu mais de 400 pessoas no Cervezão, através dos vereadores Hernani Leonhardt (PMDB) e Val Demarchi (DEM). O presidente da Federação Paulista de Passaricultores, João Carlos Sposito, o deputado estadual Aldo Demarchi (DEM) e o federal Nelson Marquezelli (PTB) também estiveram presentes.