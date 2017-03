Coluna Edmar Ferreira

Fui ao Schmidtão no domingo e achei muito justo o empate por 1 a 1 entre Rio Claro e XV de Piracicaba, pela Série A-2. Ninguém merecia perder. Achei o Nho Quim bastante ousado, sem medo de encarar o vice-líder. Gostei do público, pois foram mais de 2.500 pagantes.

A Série A-2 está muito embolada e apenas os quatro primeiros disputarão o acesso na segunda fase. Hoje estariam classificados: Água Santa com 21 pontos, Rio Claro com 20, São Caetano e Batatais com 19. Na cola aparecem Taubaté 18, Bragantino 17 e Penapolense 16. Azulão empatou duas partidas seguidas no Schmidtão e desperdiçou quatro pontos.

Quando a gente está de folga, percebe alguns fatores. Achei a torcida do Rio Claro sem paciência nenhuma, principalmente a que fica na coberta. Poxa vida, o time faz excelente campanha, é o único time invicto do Estado de São Paulo e tem torcedor que fica aporrinhando o Sérgio Guedes o tempo todo. Imagine se o time estivesse lá embaixo.

Tem torcedor do Rio Claro que não sabe nem o nome do jogador do seu próprio time e fica o tempo todo: “tira o 9, tira o 10, tira o 11″. Haja saco para aguentar. Teve um torcedor na coberta por exemplo, que ficou o tempo todo xingando de “FDP”. Será que ele esquece que tem crianças e senhoras ao lado? O Rio Claro não precisa desse tipo de torcedor. Pode ter certeza que estava alcoolizado.

Mais uma vez o técnico Sérgio Guedes terá uma semana inteira para preparar seu time para a próxima rodada. Apenas na segunda-feira que vem o Rio Claro entrará em campo. O adversário será a Portuguesa, às 20h, no Canindé. O Sportv mostrará o jogo ao vivo. A Lusa perdeu para o Bragantino no fim de semana por 1 a 0 e ocupa a 15ª colocação, na zona do rebaixamento, com 10 pontos.

O Velo Clube por sua vez, trouxe um ponto da Arena Barueri. Se a situação tivesse boa, diria a você amigo leitor que os 2 a 2 diante do Oeste de Itápois foi um exelente resultado. Mas por estar na zona do rebaixamento – em 18º lugar com 9 pontos – afirmou que o resultado foi ruim.

Se tem um jogo decisivo para o Velo Clube, esse será o do próximo sábado às 19h, contra o Votuporanguense, no Benitão. É um confronto direto, pois o time de Votuporanga é o 14º, com 10 pontos. Se o Rubro-Verde não vencer, diria que a chance de rebaixamento para a Série A-3 aumentará consideravelmente. Como diria o filósofo: “ou dá, ou desce”.

O Boa Esporte achou que sairia bem na fita ao contratar o goleiro Bruno. Mas o tiro saiu pela culatra. Três patrocinadores deixaram o time mineiro após a chegada do acusado pela morte da modelo Eliza Samúdio: Nutrends (empresa de suplementos alimentares), Magsul (clínica de ressonância magnética) e Cardicoenter (clínica de exames cardiológicos).

Na verdade, a diretoria do Boa Esporte apostava na mídia. Na cabeça dos diretores, todos falariam bem do time mineiro, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro após conquistar a Série C no ano passado. Ou o negócio é desfeito, ou o Boa ficará ainda mais queimado. E lembrar que o Independente de Limeira estava na parada pelo arqueiro.

A vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, sábado no Allianz Parque, fortaleceu o técnico Eduardo Baptista, que estava sendo pressionado desde a derrota no clássico para o Corinthians. O treinador ganha mais tranquilidade para trabalhar. O volante Felipe Melo, que não jogou o clássico por estar suspenso, disse que o treinador precisa de tempo para ajustar o time.

Após a vitória no clássico, Eduardo Baptista já pensa no segundo compromisso do time pela Taça Libertadores da América. Após empatar com o argentino Atlético Tucumán (1 a 1), o Palmeiras enfrenta o Jorge Wilstermann, da Bolívia, amanhã no Allianz Parque. Felipe Melo e Zé Roberto devem retornar à equipe.

Cueva fez muita falta ao São Paulo. O peruano não atuou no clássico em razão de dores musculares na coxa esquerda. O atacante é o vice-artilheiro do Tricolor nesta temporada. Marcou cinco gols em 2017, um a menos que Gilberto. Além dos gols, Cueva tem um papel importante no meio de campo do time de Ceni, na organização e criação das jogadas.

Cueva será reavaliado pelo departamento médico e pela comissão técnica para definir seu retorno. Existe a possibilidade do peruano voltar ao time amanhã diante o ABC pela Copa do Brasil. O jogo será disputado em Natal. O São Paulo, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, pode perder por 1 a 0 para se classificar à próxima fase.

E a lei do ex hein? Lucca contou com uma “mãozinha” de Cássio no gol da Ponte Preta, domingo no Moisés Lucarelli. Mas o garoto Léo Santos, de 18 anos, que entrou na vaga de Balbuena deixou tudo igual. O Corinthians aumentou sua série invicta para oito jogos na temporada.

Preocupado com o desgaste físico e o calor de Campinas, o técnico Fábio Carille decidiu poupar Fagner, Pablo e Romero. A igualdade levou o Corinthians aos 19 pontos, na liderança folgada do Grupo A do Paulistão. O próximo compromisso corintiano será pela Copa do Brasil, na quinta-feira, no Itaquerão, contra o Luverdense. O time venceu o jogo de ida da terceira fase por 2 a 0.

Bruno Henrique pediu música no Fantástico. Aliás, quase todo goleador pede música gospel, reparou? O ex-atacante do Goiás marcou três vezes na goleada sobre o São Bernardo por 4 a 1, no 1º de Maio. Contratado do Wolfsburg, o atacante ainda não havia marcado pelo novo time.

Na próxima rodada do Paulista, o Santos faz o clássico com o Palmeiras na Vila Belmiro, no próximo domingo. Antes, porém, recebe o The Strongest pela Taça Libertadores, na quinta-feira.

Três jogos hoje pela Taça Libertadores da América. Pelo Grupo 1, às 21h, o Botafogo, do técnico Jair Ventura, enfrenta o Estudiantes da Argentina, no Engenhão. Às 21h45, o Barcelona do Equador recebe o Atlético Nacional, da Colômbia. Já pelo Grupo 3, às 17h30, tem Melgar, do Peru e Emelec, do Equador.

O bilionário futebol chinês está investindo fora das quatro linhas também. Logo após contratar o inglês David Beckham para ser assessor técnico, a Federação Chinesa de Futebol anunciou o argentino Diego Armando Maradona como novo embaixador do país. O campeão mundial de 1986 agradeceu a oportunidade.