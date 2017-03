Avenida Ulysses Guimarães ganha arborização

Foram plantadas 38 mudas de ipê e 18 mudas de jasmim. Representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além da comunidade, participaram do ato.

Como parte das comemorações da 22ª Semana da Mulher de Rio Claro, o Fundo Social de Solidariedade do Município organizou plantio de mudas no canteiro central da Avenida Ulysses Guimarães, no bairro São Miguel. O plantio aconteceu na manhã de sexta-feira (10).

“O cultivo de uma nova planta representa a renovação da vida e nada mais apropriado do que com este ato homenagear as mulheres, já que por meio delas a vida se cria e se renova”, destacou Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Alunos da escola Sylvio de Araújo e idosos do Lar Bethel e Raio de luz participaram do plantio, que incluiu 38 mudas de ipê e 18 mudas de jasmim. O ato também contou com representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. “É importante que os poderes estejam em sintonia”, destacou o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, ressaltando também o quão positivo é ter crianças e jovens engajados na questão ambiental.



A esperança que as crianças representam no que diz respeito ao meio ambiente também foi destaque nos discursos do diretor do fórum, o juiz Cláudio Luiz Pavão, e do promotor Gilberto Porto Cargo. “As crianças são o futuro da cidade e as mudas plantadas, o futuro do meio ambiente”, observou o promotor.

“O mais importante em atos como este é poder contar com a conscientização e participação da comunidade em prol do meio ambiente”, observou o deputado estadual Aldo Demarchi.

A atividade teve também a participação dos secretários municipais Emílio Cerri (Agricultura) e Antônio Penteado (Meio Ambiente), do procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante, e dos vereadores Adriano La Torre, Hernani Leonhardt, Maria do Carmo Guilherme, Seron do Proerd, Geraldo Voluntário e Val Demarchi. A 22ª Semana da Mulher de Rio Claro é organizada pela Câmara Municipal.