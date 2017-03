8ª Motociata e festa das Mulheres acontece sábado (18)

Mais de 150 quilos de alimentos já foram recebidos pela Comissão Organizadora da 8ª Motociata das Mulheres. O evento acontece sábado, dia 18, porém as ações de divulgação realizadas esta semana resultaram na arrecadação de alimentos e leite, que serão revertidos a entidades filantrópicas e ao Fundo Social de Solidariedade.

Para o presidente do moto clube Cavaleiros de Malta Denis Comitto, essa é uma pequena mostra do quanto a população é solidária. “Esperamos alcançar o sucesso da edição anterior, que nos possibilitou entregar quase 700 quilos e atender várias famílias e instituições com o evento. Cada alimento doado valerá cupom para os sorteios de brindes que faremos durante a programação”, explica.

A Motociata começa com um passeio por toda a cidade homenageando as mulheres, em especial as motociclistas. A concentração será às 14 horas, na Estação Ferroviária, e chegada na sede da Associação dos Servidores do Fórum (Rua 6JN nº 1171 – Jd. Novo II), onde a festa se estenderá até às 22 horas. No local haverá praça de alimentação, barracas de expositores e shows de rock com as bandas Alta Rockagem, Missão Marte, Chuck e Trio Camaleão.



O passeio tem entrada franca e é aberto à participação de homens e outros veículos, além das motocicletas. Doações de leite e alimentos dão direito a cupons para concorrer a sorteios de vales-compras, camisetas, tatuagem, eletrônicos, cosméticos, artigos de viagem, som e muito mais. Quem não puder participar do passeio, pode ir direto ao local do evento.

A 8ª Motociata das Mulheres integra o calendário oficial de comemorações da Semana da Mulher promovido pela Câmara Municipal, e é realizado pelo Cavaleiros de Malta MC e Esport Motor, com apoio do Rotary Club Rio Claro Alvorada, Prefeitura Municipal, Associação dos Servidores do Judiciário de Rio Claro, Supermercado Lavapés, Enxuto Supermercados e moto clubes de Rio Claro e região. Informações pelo telefone 3023-6225, em horário comercial.