Tubos geram problemas em Ferraz

Um problema leva a outros e quem paga a conta são os moradores. Esta frase resume o sentimento das famílias que residem em Ferraz. O descontentamento, principalmente dos idosos, está materializado em forma de abandono: mais de 100 tubos de concretos foram deixados no distrito há sete anos.

Estes tubos, que medem uma polegada cada, tiram o sono das pessoas que moram no distrito. Espalhados em várias vias, eles provocam transtornos diversos na área de saúde pública além de instalar um clima de insegurança aos pedestres.

Um dos primeiros moradores de Ferraz, José Bonani avalia que o abandono retrata o descaso do poder público com pessoas que pagam seus impostos em dia. “Estes tubos são utilizados como esconderijos por pessoas, muitas de outras localidades, que vêm para cá com o intuito de praticar delitos”, lamenta o idoso.

Benito Cunha, que também mora no distrito, observa que os tubos se transformaram em locais de reprodução de animais peçonhentos. “São muitos tubos. Não estamos falando de 10, 20 ou 30. Ao todo, são mais de 100. Esta situação precisa ter um fim”, enfatizou.

Acionados no distrito, os vereadores Geraldo Voluntário (DEM) – primeiro secretário da Câmara – e Hernani Leonhardt (PMDB) constataram o problema. De acordo com Leonhardt, a reclamação tem fundamento. Para o parlamentar, os moradores precisam ter uma resposta. “Ou realiza a obra ou esses tubos precisam ser retirados daqui”, afirmou. “Moradores do distrito não podem conviver com risco de assaltos e transtornos causados pela proliferação de animais peçonhentos por conta da falta de atitude dos gestores públicos”, acrescentou Leonhardt.

Na avaliação de Geraldo Voluntário, os tubos podem ser utilizados em outro local desobstruindo as ruas de Ferraz. “Este material custou dinheiro público, não pode ficar abandonado sem utilização”, disse. “A reclamação dos moradores procede afinal este material está aqui encostado nas ruas há sete anos. Isso é um absurdo”, completou.

Os parlamentares entraram em contato com a Secretaria Municipal de Obras e foram informados que o projeto do referido material está sendo atualizado. Desta forma, o novo governo terá condições de definir o que será feito com os tubos e colocar um ponto final no problema. A Câmara, através de Leonhardt e Geraldo Voluntário, vai acompanhar o caso passo a passo.