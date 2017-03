Sta Casa e Fundação de Saúde discutem ampliação do atendimento em RC 

A partir da semana que vem, representantes do governo municipal e da Santa Casa de Misericórdia irão se reunir para definirem os novos termos do contrato de parceria para o atendimento hospitalar feito pela entidade através do SUS. O atual contrato vence no final do mês.





Ampliação do número de leitos de urgência e emergência para a população, realização de mais procedimentos médico-hospitalares, consultas e outros programas de atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS). Esses e outros pontos foram debatidos na tarde desta quinta-feira (09) em reunião entre o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, o presidente da Fundação de Saúde de Rio Claro, Djair Claudio Francisco, vereadores e representantes da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.

A reunião, no Paço Municipal, marcou o início de uma repactuação entre a gestão municipal de saúde e a Santa Casa, uma vez que o contrato com a instituição vence no final deste mês.

Dados estatísticos sobre o atendimento feito pela Santa Casa por meio do SUS foram apresentados pela diretora de Gestão SUS da Fundação, Eleny de Almeida.

O prefeito ressaltou a importância do encontro. “Apresentamos um panorama das informações que levantamos neste início de governo e estamos empenhados em ampliar o debate para um maior atendimento da Santa Casa àqueles que mais precisam. É uma luta de todos nós pelo bem comum”, disse Juninho.

Djair propôs que os técnicos da Santa Casa e da Fundação de Saúde iniciem as reuniões de repactuação a partir do início da semana que vem. “Precisamos encontrar os caminhos que levem a uma maior assistência à população. Nossa preocupação como gestores é principalmente com aqueles que estão no Pronto Socorro Municipal Integrado ou nas duas unidades de pronto atendimento à espera de um leito na Santa Casa. Por isso gostaria que já nessa segunda-feira iniciássemos as ações para esse novo contrato com a Santa Casa”, enfatizou o secretário.

Membro do Conselho Administrativo da Santa Casa, o médico Marco Aurélio Mestrinel disse que a instituição está de portas abertas para discutir um novo contrato com vistas a ampliar o atendimento, seja em consultas, exames ou cirurgias. “Nossa vocação é atender quem mais precisa. Se a necessidade é ampliar este contrato, temos que juntos buscar os meios para que isto seja possível”, afirmou.

A Santa Casa de Misericórdia é o hospital de referência para o atendimento da população de Rio Claro e microrregião pelo SUS. Este atendimento é feito mediante um contrato firmado com a Fundação de Saúde, que repassa recursos provindos do Governo Federal e também recursos municipais.

Da reunião também participaram os vereadores Júlio Lopes, Irander Augusto, Adriano La Torre, Carol Gomes, Yves Carbinatti, Geraldo Voluntário, Hernani Leonhardt, José Pereira, Maria do Carmo Guilherme, Luciano Bonsucesso, Rafael Andreeta e Seron do Proerd, além do diretor geral da Câmara Municipal, José Piovesan.