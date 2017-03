Regularização de imóveis tem de ser prioridade, afirma Rafael Andreeta ao buscar apoio em SP

No Conjunto Habitacional Oreste Armando Giovani, mais conhecido como Pé no Chão, moradores ainda não conseguiram superar este obstáculo.

Acionado no bairro, Rafael Andreeta (PTB) constatou a aflição que toma conta de muitas pessoas. O temor é pelo fato do conjunto seguir sem regularização desde 1995, ano em que começou a ser habitado. “Pais relatam a aflição devido à insegurança gerada pela falta de documentos”, observa o vereador.

Diante da situação, na última terça-feira Rafael Andreeta e o presidente do diretório municipal do PTB, Antônio Fernando David Tu Reginato estiveram em São Paulo com o deputado estadual Campos Machado.

Na oportunidade, o vereador explicou ao representante da Assembleia Legislativa, a Alesp, que a regularização do conjunto habitacional esbarra na posse da propriedade da área. O Pé no Chão do São Miguel, detalhou Rafael Andreeta, foi construído em parte do antigo Horto Florestal que hoje leva a denominação de Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a Feena.

“Precisamos de apoio para que inicialmente esta área seja transferida para a Prefeitura Rio Claro. A partir daí, teremos condições de buscar a regularização do conjunto habitacional e desta forma entregar as escrituras para as famílias”, explicou o vereador. Campos Machado sinalizou positivamente no que diz respeito a intervir junto ao Estado para que a situação seja resolvida.