Prefeitura inicia recuperação da estrada Ajapi-Leme

Chuvas pioram a situação das estradas rurais e prefeitura está redobrando esforços para reverter a situação.

As fortes chuvas dos últimos dias têm prejudicado muito as condições das estradas rurais de Rio Claro. A Prefeitura de Rio Claro está redobrando esforços para reverter o quadro e nesta semana equipes da Secretaria Municipal de Agricultura estão trabalhando na estrada rural Ajapi-Leme, para melhorar as condições de tráfego.

“Estamos usando pedras apropriadas para recuperar a via e também utilizando máquinas para nivelar o solo”, explica o secretário de Agricultura, Emílio Cerri. “Também estamos retirando grande quantidade de entulho despejado indevidamente nas laterais da estrada”, acrescenta, lembrando que o trabalho da atual administração nas estradas rurais começou logo que assumiu o comando da prefeitura, em janeiro.



O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, lembra que a estrada Ajapi-Leme é bastante utilizada para o escoamento de produção agrícola. “A correta manutenção dessas estradas é parte da atenção que estamos dedicando a essa importante parcela da comunidade rio-clarense que vive na região rural”, comenta.

A via também é muito utilizada por veículos de passeio e de carga. O agricultor Antonio Carlos Marra é um dos usuários que esperava há tempos por providências da prefeitura. “Há pelo menos cinco anos que essa estrada não recebia manutenção apropriada”, relembra. “Até o ano passado utilizavam na pista material que não era adequado e quando chovia era impossível transitar, pois formava um lamaçal”, prossegue. “Agora a manutenção está sendo feita com pedras adequadas”, aponta.

Apesar das chuvas deste período, nestes primeiros 70 dias de administração o novo governo recuperou a estrada rural do Horto de Camacuã, estrada da Mata Negra, estrada do Sobrado, estrada do Caçador, Avenida 11 sentido Campo do Cocho e estrada do bairro dos Lopes.