Moradores de RC acordam cedo para sacar dinheiro das contas inativas do FGTS

O primeiro dia de saque do FGTS de contas inativas provocou fila na agência central da Caixa em Rio Claro. Os primeiros clientes chegaram às 7h, já havia mais de 20 pessoas à espera da abertura da unidade, às 9h.

A Caixa Econômica informou que até às 11h cerca de 300 mil pessoas tinham sacado o FGTS de 700 mil contas no Estado de São Paulo. Não há dados ainda sobre o volume de atendimentos nas agências.

Rio-clarenses

Para o Sr. Antonio Souza a liberação do dinheiro veio num momento muito propício ele trabalhou durante oito anos em um Supermercado deixou o emprego para trabalhar na construção civil em 2013, quando o mercado imobiliário estava em ascensão. Não retirou o FGTS o dinheiro ficou paralisado. Por causa da crise no mercado a empreiteira o demitiu no ano passado e ele está em busca de um novo emprego, fazendo um serviço aqui outro ali. Mas sem grandes expectativas. Com o dinheiro do FGTS ele irá pagar o IPVA e a licença do carro que está atrasada, o IPTU, do ano passado e deste ano e ainda vai fazer uma compra de coisas para a casa que está precisando. Enfatizou ele com grande expectativa e paciência.



Já Maria Cristina trabalhou numa concessionária de veículos deixou o emprego em 2012, para ir trabalhar na Indústria pois lá teria um turno de seis horas, mais benefícios e também um plano de carreira. Infelizmente há cinco meses ela foi demitida. Com o dinheiro do FGTS ela irá quitar umas contas e também colocar em dia alguns impostos. Uma vez que o carro está com o IPVA atrasado.

Na fila do FGTS o engenheiro Gabriel estava com grande entusiasmo pois irá usar o dinheiro do FGTS que segundo ele será de aproximadamente 10 mil reais para trocar o carro. Uma vez que no início de 2015 ele havia deixado um emprego de 16 anos numa Construtora. Gabriel ainda contou que em 2012 havia retirado o FGTS para comprar um apartamento e agora mais uma vez poderá dar mais um importante passo em sua vida.

E assim como estes entrevistados pelo reportagem do Diário deram seus depoimentos sobre a boa hora da chegada desse dinheiro, em todos os Estados Brasileiros não foi diferente a população marcou presenças nas agências da Caixa, indo buscar o dinheiro que é deles por direito e cada um tem um sonho, um proposito para fazer uso desse dinheiro.

Horário de atendimento

A Caixa Econômica Federal abriu nessa sexta-feira (10), das 08h às 16h, na segunda (13) e na terça-feira (14) com duas horas de antecedência: das 8h às 16h. Neste sábado (11), farão o atendimento das 9h às 15h.

FGTS: Saiba tudo sobre o saque de contas inativas

Quem pode sacar?

Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31/12/2015. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador deve estar afastado do emprego pelo menos desde o fim de 2015. O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo empregador atual.

Como sacar o saldo das contas inativas

Sem o Cartão Cidadão: o trabalhador poderá sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos da Caixa, sem o Cartão Cidadão, caso o saldo de cada conta inativa seja de até R$ 1.500. Para isso, ele só precisa ter a senha do Cartão Cidadão.

Com o Cartão Cidadão: o limite de saque, no Caixa Eletrônico, é de R$ 3 mil por conta inativa.

Lotéricas e correspondentes Caixa Aqui: os saques podem ser feitos com o Cartão Cidadão para valores de até R$ 3 mil por conta inativa.

Saques acima de R$ 3 mil e até R$ 10 mil: o trabalhador só precisa apresentar, na agência da Caixa, a carteira de identidade para fazer o saque ou a transferência para conta de outro banco, sem custo.

Saques acima de R$ 10 mil: além da identidade, será preciso apresentar a carteira de trabalho ou o termo de rescisão de contrato de trabalho vinculado à conta inativa.

Contas que aparecem ativas: se o trabalhador tem uma conta de FGTS vinculada a um emprego do qual se desligou até 31 de dezembro de 2015, mas que ainda aparece como “ativa”, terá que comprovar o fim do vinculo através da carteira de trabalho ou rescisão do contrato de trabalho.

FGTS