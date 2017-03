LUZES DA CIDADE: TEOLOGIA DO AMOR FRATERNAL

Augusto Hofling

Estamos ainda vivendo política do ódio, que pode caminhar para um estado de guerra: aquele ódio individual do egoísmo conseguiu partir para algo muito mais perigoso: “cada um para si, os outros que danem.” Tudo para mim, nada para outros já redundou em sociedade da exploração e da miséria.

A Bíblia é chamada o livro do amor porque é a obra que mais contêm passagens exaltando a paz entre os seres humanos, prevendo um futuro maravilhoso para todos aqueles que crêem na vitória do amor no sentido puro, será um mundo de amor e de paz.

Vivemos ainda em Era da Rivalidade: disputas, concentração de riqueza, política de vantagem, de ódio e preservação da pobreza como se fosse fatalidade do destino, portanto não melhoramos em nada. Estamos muito longe ainda daquele reconhecimento dos valores do próprio Mestre.

O de que as escrituras falam: o amor é afeição, afeto, compaixão, gratidão, perdão, solidariedade, amizade, justiça e, sobretudo, humildade diante do sacrifício de Cristo que deu sua vida, com sofrimento, para a salvação daquilo que somos: corpo e alma. Sim corpo também! Nosso corpo maravilhoso, glorioso, perfeito e puro tem um destino certo: a eternidade.

Violências e trapaças por posições elevadas não passam de ilusão. Existe Teologia do Corpo glorioso tratada aqui em artigo anterior. Temos também a Teologia Amor Fraternal – João:13,34 – Bíblia