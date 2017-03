Gcm realiza operação conjunta com a promotoria e Sepladema

Na noite de quinta – feira, 09/03/2017, a Guarda Civil foi solicitada pela Promotoria, representada pelo Exmo. Promotor de Justiça Sr. Gilberto Porto Camargo e Fiscalização Municipal, na pessoa do Sr. Alberto Merino, na averiguação de denúncia de prostituição e exploração com maquinas de caça níquel no distrito de Batovi. No local indicado, fundos de uma residência funcionava um bar, onde havia três maquinas de caça níquel, sendo que apenas uma estava em funcionamento, nesta havia dois apostadores e um terceiro indivíduo que apenas frequentava o local. No balcão do bar foi localizado um revolver da marca Taurus, calibre 38, com a numeração suprimida, municiado com quatro cartuchos intactos e um deflagrado. Também foi localizada uma caixa de madeira contendo R$ 1632,00 em espécie e algumas anotações que indicavam sua relação com o jogo de azar.

Foi acionada a perícia para o local, ao fim dos seus trabalhos todo material, arma, dinheiro, maquinas, apostadores e o proprietário do estabelecimento, foram conduzidos ao plantão de polícia, registrados BO/PC N°2621/2017, RO/GCM N° 427/2017 – Porte Ilegal de Arma de Fogo e o T.C. n° 900014/2017 – Jogo de Azar. O comerciante, L.C. – 37 anos segue a disposição da Justiça, foi recolhido na cadeia pública pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O dinheiro as maquinas foram apreendidos. A ocorrência foi conduzida pela equipe CANIL, participaram da operação; o Comandante da GCM, viatura 446 e equipe GAM.