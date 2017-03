Festa do Milho Verde começa neste sábado (11) no Bom Jesus

Com mais de 40 anos de tradição, a Festa do Milho da Paróquia Bom Jesus acontece neste final de semana, dias 11 e 12 de março no salão paroquial. O evento terá início no sábado a partir das 14h00 com a venda de quitutes produzidos à base de milho, já no domingo, a partir da 9h00, e como de costume, vai até a milho acabar. Estão no menu delícias como curau, pamonha, milho cozido, bolo, cuscuz, sopa, polenta, pastel, croquete, suco, sorvete.

Além dos rio-clarenses, a festa também atrai moradores das cidades vizinhas e segundo o Pe. Cândido Mariano, Pároco da Paróquia Bom Jesus, o segredo é a mão de obra artesanal, “é isso que garante o sabor delicioso, tudo é produzido aqui”, diz ele, Padre Candido também salienta que esse evento só é possível porque conta com pessoas da comunidade que deixam seus afazeres para se dedicar voluntariamente a esse trabalho, “A todos, nosso muito obrigado e que Deus os abençoe”, finaliza.



Toda a renda da festa será revertida em reformas e melhorias voltadas para a paróquia.

Lembrando, que, a Festa do Milho da Paróquia Bom Jesus acontece apenas neste final de semana, “é um evento muito esperado pela comunidade, junte a família, convide os amigos e venham todos festejar, convida, Angela Amaral, equipe PASCOM, da paróquia.

A Paróquia Bom Jesus fica na Avenida da Saudade S/N – Bairro do Estádio – Rio Claro – SP.