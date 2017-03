Espíritas promovem eventos em Rio Claro

Neste sábado, 11, às 20 horas, o Prof. Sergio Desiderá, ex-secretário municipal de cultura de Rio Claro, realizará palestra com o tema “Mediunidade, um dom a ser desenvolvido”. Evento comemora os 59 anos de fundação da Sociedade Espírita Beneficente Leon Denis, localizada à Rua 13 No. 25, Bairro do Estádio.

No domingo, 12, das 09 ao meio-dia, a Casa dos Espíritas promove seminário que será apresentado por Antonio César Perri de Carvalho, ex-presidente da FEB (Federação Espírita Brasileira) que abordará a temática “Prática Espírita e Cristã”. Evento é gratuito e aberto a todos os interessados e acontecerá na quadra do IAK (Instituto Allan Kardec) na sede da Casa dos Espíritas, localizada à Rua 10 No. 1135, Avenidas 1 e 2, Centro.

E no dia 19/3 (domingo) a USE – União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro promoverá espetáculo teatral espírita, montagem da Cia. Carruagem Dourada. A peça intitulada “Morrendo e Aprendendo, uma comédia do outro mundo” tem o elenco do Canal Amigos da Luz, sucesso no Youtube. Os ingressos antecipados estão à venda. Mais informações podem ser obtidas pelos fones: 3533-5956 / 9-9831-5721 / 3523-2136. O espetáculo será apresentado na sede da USE à Rua 14 No. 240, bairro Consolação. (fonte – Geraldo José Costa Junior)