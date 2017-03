Coluna Edmar Ferreira

Os dois times de Rio Claro terão pedreira na rodada deste fim de semana da Série A-2. O Azulão recebe o XV de Piracicaba, amanhã às 16h. O time piracicabano eliminou o Rio Claro na última Copa Paulista em pleno Schmidtão, de virada, e essa derrota ainda está entalada na garganta dos rio-claristas. O XV é o 11º colocado, com 11 pontos. É jogo para 2.500 pessoas.

Também amanhã às 16h, só que na Arena Barueri, o Velo Clube encara o Oeste. Em nove rodadas o Rubro-Verde venceu apenas duas partidas e por isso, está na zona do rebaixamento. Sinal amarelo foi ligado e faz tempo. O time de Itápolis também está na zona da degola e recentemente perdeu para o Rio Claro por 2 a 1, em Barueri.

Confira a 10ª rodada da Série A-2: Hoje – 15h – Água Santa x Penapolense, 16h – Mogi Mirim x Capivariano e Bragantino x Portuguesa, 19h – Rio Preto x Barretos e 20h – Batatais x Sertãozinho. Amanhã: 10h – Votuporanguense x Guarani e Taubaté x União Barbarense e às 16h – Rio Claro x XV de Piracicaba, São Caetano x Juventus e Oeste x Velo Clube.

A classificação da Série A-2 está assim: 1) São Caetano e Rio Claro 19, 3) Água Santa 18, 4) Penapolense e Batatais 16, 6) Taubaté 15, 7) Sertãozinho 14, 8) Bragantino 13, 9) Guarani 12, 10) Rio Preto e XV de Piracicaba 11, 12) Votuporanguense, Portuguesa, Barretos e Juventus 10, 16) Oeste e Capivariano 9, 18) Velo Clube 8, 19) Mogi Mirim 7 e 20) União Barbarense 4.

A 9ª rodada da Série A-3 foi a que mais teve gol desde o início da competição. A rede balançou 32 vezes na quarta-feira e a média pela primeira vez superou três gols por partida, superando a rodada anterior, que registrou 28 gols.

A goleada do Atibaia sobre o Independente por 4 a 2 foi a partida com mais gols da nona rodada. Já a Matonense fez 4 a 1 no Monte Azul. Outros três jogos registraram quatro gols: Desportivo Brasil 3 x 1 Portuguesa Santista, Taboão da Serra 3 x 1 São Caetano e Olímpia 3 x 1 Grêmio Osasco. O jogo com mais gols no campeonato foi São José 4 x 5 Grêmio Osasco. Em 88 jogos disputados, apenas três vezes o placar terminou 0 a 0.

Adolfo Nabas, conceituado médico de Limeira, não trabalha mais para o Independente. O doutor comunicou seu desligamento um dia depois do episódio ocorrido na cidade de Indaiatuba. Nabas foi para a cidade de Atibaia, mas o Galo jogava em Indaiatuba pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. O médico afirmou que não foi avisado e por isso, se dirigiu a cidade errada.

Para quem acompanha basquete, muita gente em Rio Claro vai se lembrar do Dr Adolfo Nabas. Por mais de uma década ele foi médico da Winner/Limeira. O Independente, que tem 1 ponto em 9 rodadas (está praticamente condenado ao rebaixamento para a Segundona) recebe o Taboão da Serra, hoje às 19h, no Pradão. Vou transmitir esta partida pelos 1020 AM da Rádio Educadora e pelo educadora.am. É jogo para 17 pagantes e olha lá.

Bom resultado para o Santos quinta-feira no Peru. O Peixe foi prejudicado pela arbitragem contra o Sporting Cristal. O gol de Cazulo foi em completo impedimento. No gol brasileiro, que passe espetacular de Lucas Lima para Thiago Maia. Agora o time de Dorival Júnior recebe o The Strongest, na Vila. Time boliviano bateu o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0.

Já o Grêmio se comportou muito bem na Venezuela. Não estava muito otimista com o time de Renato Gaúcho não. E o veterano Léo Moura, de 115 anos, marcou o primeiro gol. Agora pode jogar futvôlei a vontade que ninguém vai cobrá-lo. Já Luan cobrou um pênalti excepcional no segundo gol. Próximo jogo do time gaúcho será em casa contra o Deportes Iquiqui, que perdeu em casa para o Guaraní, do Paraguai.

Na Copa do Brasil, jogar na Arena Pantanal foi um aliado importante ao Corinthians, que contou com boa presença de público. Jogou tranquilo, não passou tanto susto assim e fez 2 a 0 no Luverdense, com Rodriguinho e Gabriel. Classificação para a quarta fase está bem encaminhada. Nos outros dois jogos: Vasco 1 x 1 Vitória e Criciúma 1 x 1 Fluminense.

Rafael Sóbis, atacante do Cruzeiro, disse que o estádio do Murici, de Alagoas, foi o pior campo que jogou em toda sua vida. No meio de semana o time mineiro venceu por 2 a 0, pela Copa do Brasil. E lembrar que aqui em São Paulo a Federação Paulista de Futebol enche o saco dos clubes por conta dos estádios. Até o Corinthians jogou em Brusque para 4 mil pessoas. É preciso rever esses conceitos.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Sidão para o clássico do São Paulo com o Palmeiras, hoje no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O goleiro está com uma lombalgia. Já o meia Cueva sente dores na coxa esquerda e será avaliado.

O São Paulo anunciou a renovação contratual com o lateral-direito Bruno por mais uma temporada. Agora o vínculo vai até dezembro de 2018. Antes, o Tricolor já havia renovado com Thiago Mendes, Lucas Fernandes e Cueva este ano. Bruno nunca foi unanimidade entre os são-paulinos, mas tem se destacado pelos passes para gols. Em 2016, foram sete assistências, enquanto neste ano já foram três.

Quem quiser assistir à primeira partida da Seleção Brasileira no Itaquerão desde a abertura da Copa do Mundo vai ter que preparar os bolsos. O o setor mais barato para Brasil x Paraguai, dia 28, custará R$ 200. Será o reencontro de Tite com o estádio que lhe deu muitas alegrias.

A Fifa atualizou seu ranking de seleções com poucas alterações. O Brasil, que não jogou neste período, manteve o segundo lugar, atrás apenas da Argentina, que soma 1.644. O Brasil tem 1.534, cinco a mais do que no mês passado. Assim, a diferença entre os dois rivais sul-americanos cresceu quatro pontos, para 110. Alemanha, Chile, Bélgica, França, Colômbia, Portugal, Uruguai e Espanha completam o Top 10.

O bilionário futebol chinês está investindo fora das quatro linhas também. Logo após contratar o inglês David Beckham para ser assessor técnico, a Federação Chinesa de Futebol anunciou o argentino Diego Armando Maradona como novo embaixador do país. O campeão mundial de 1986 agradeceu a oportunidade.

Sempre gostei do Máster Chef, programa da TV Bandeirantes. E na edição deste ano temos um representante de Rio Claro. O cozinheiro Bruno arrebentou na estreia e tem tudo para brilhar na temporada. Boa sorte chef da terrinha. Estaremos na torcida.

Curiosidade do dia: Havia um jogador que insistia em dar chutão na bola. Então o técnico Gentil Cardoso teve com ele o seguinte diálogo: “Meu filho, do que é feito a bola? Ele respondeu: “de couro, professor”. O treinador perguntou novamente: “O couro vem de onde? O atleta respondeu: “Da vaca, professor”. Outra pergunta: “A vaca gosta de que? Imediatamente a resposta: “A vaca gosta de grama, professor”. E Gentil Cardoso concluiu: “Então meu filho, bota essa bola no chão”.