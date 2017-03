Shopping Rio Claro promove diversas atividades gratuitas no Mês da Mulher

As atividades tem parceria com a Faculdade Asser, a fotógrafa Lilian Camargo, Ateliê Art Natural e o Grupo MAMA – De Mãe para Mãe.

“Todas as atividades são gratuitas e acontecerão no período no Espaço Cultural, próximo à Entrada Oeste, com uma programação repleta de ações para todas as mulheres. O espaço foi especialmente ambientado, com muito bom gosto, pelo Ateliê Art Natural”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing.



Programação para hoje, 10 de março, das 15h às 19h: avaliação da saúde da mulher (com professores da Faculdade Asser dos cursos de Nutrição, Farmácia e Fisioterapia), avaliação de pressão arterial, avaliação de glicemia, avaliação de medidas corporais, avaliação de risco cardíaco, orientações nutricionais e sobre condicionamento físico e melhora cardíaca



11 de março – Das 14h às 20h30: avaliação da saúde da mulher (com professores da Faculdade Asser dos cursos de Nutrição, Farmácia e Fisioterapia), massagem relaxante, avaliação de pressão arterial, avaliação de glicemia, avaliação de medidas corporais, avaliação de risco cardíaco, avaliação postural, orientações nutricionais e sobre condicionamento físico e melhora cardíaca, auricoloterapia para melhora de dores e cólicas menstruais, exercícios para melhora postural e avaliação de equilíbrio



12 de março – Das 14h às 17h: avaliação da saúde da mulher (com professores da Faculdade Asser dos cursos de Nutrição, Farmácia e Fisioterapia), bandagem (Kinesio Taping) para melhora de dores, avaliação postural, exercícios para melhora postural, avaliação de equilíbrio, massagem relaxante e pilates



Parceiros do Mês da Mulher do Shopping Rio Claro

– Ateliê Art Natural: tem foco em decoração de interiores com a utilização de materiais reciclados com toque de delicadeza e foco na sustentabilidade.

– Grupo MAMA – De Mãe para Mãe: grupo de mães que trocam experiências! O maior objetivo é passar informações para que as mães façam escolhas conscientes para os seus filhos! Respeitando sempre a diversidade materna! Fazemos encontros presenciais, consultorias (amamentação e materna), palestras, bazares, e muitas atividades legais para mãe e bebê!

– Faculdade Asser: a Associação de Escolas Reunidas é mantenedora do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, em São Carlos, e da Escola Superior de Tecnologia e Educação, com sedes nas cidades de Rio Claro e Porto Ferreira. Criada há 44 anos pelos professores Oswaldo Aparecido Ienco e Antônio Carlos Vilela Braga, a Associação de Escolas Reunidas tem como objetivo desenvolver o Ensino Superior na Região Central Paulista, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação com excelência acadêmica, visando à formação do cidadão e profissional.

– Lilian Camargo: fotógrafa com foco em gestante, parto e newborn desde 2011, Doula e consultora em amamentação, atua na empresa Olhar com Amor. Acompanha a mulher na gestação, parto e pós-parto.