Sesc Piracicaba realiza oficinas e ateliês do FestA!

As atividades ocorrem nas unidades do Sesc SP na capital, interior e litoral em um único final de semana; a programação é gratuita e voltada para todas as idades

Nos dias 10, 11 e 12 de março (sábado e domingo), diversas oficinas, cursos, ateliês para famílias e vivências nos diversos suportes das artes visuais e nas mais variadas tecnologias estarão em destaque nas unidades do Sesc São Paulo. É o projeto FestA! – Festival de Aprender, um conjunto de atividades que resulta em uma amostra da pulsante e crescente programação regular de cursos e oficinas com o intuito de oferecer ao público leigo a oportunidade de reencontro com o potencial criador de que é portador e também de ampliar o conhecimento e descoberta de novas aptidões artísticas.



Em [www.sescsp.org.br/piracicaba]Piracicaba, acontecerão oficinas de aquarela, papietagem, fotografia de água, desenho 3D com software livre, ilustração botânica e infantil, e pintura com lápis de cor.

Para Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, “FestA é uma programação direcionada para os mais variados perfis de público, que participarão em oficinas de iniciação e em cursos de caráter mais aprofundado numa determinada linguagem artística. As unidades do Sesc oferecem ações nesse sentido, mas o projeto reforça, estimula e valoriza, além do ensino de qualidade das artes, a experimentação e tem o intuito de ampliar o conhecimento e capacitar o público para a própria expressão intelectual e sensível”.

FestA! no Sesc São Paulo

Em todo o estado, a intensa programação prevê mais de 400 atividades, entre aulas, palestras e experimentações em desenho, HQ, pintura, escultura, fotografia, costura, bordado, estamparia, cerâmica, impressão 3D, robótica, marcenaria, artes digitais, entre muitas outras áreas, sob a orientação de mais de 300 artistas e profissionais de destaque em suas áreas de atuação. São cerca de 1000 horas de programação simultânea para os mais variados perfis de público e idades, que propõe desde oficinas de iniciação a cursos de caráter imersivo. Todas as atividades são gratuitas e a programação completa pode ser conferida em[sescsp.org.br/festa]sescsp.org.br/festa.