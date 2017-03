Semáforos de pedestres entram em funcionamento nos próximos dias na 29

O objetivo da prefeitura é ampliar a segurança dos pedestres e também diminuir o tempo de espera de quem está a pé e quer atravessar a rua.

Dentro de alguns dias entram em funcionamento os semáforos de pedestres no cruzamento da Avenida 29 com Rua 8. Nessa quarta-feira (8) a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana providenciou a pintura de faixas de pedestre e a sincronização dos equipamentos com o semáforo da Rua 9.

“Já estamos com a infraestrutura pronta, falta apenas realizar a programação nos semáforos para que comecem a funcionar”, explica o diretor municipal de Mobilidade Urbana, Adilson Marques.

Com os novos semáforos, o pedestre poderá acionar um botão instalado no poste do equipamento para que o trânsito de veículos seja interrompido e, desta forma, atravessar a via pública com segurança.

No início mês a prefeitura instalou a estrutura do novo sistema devido o local ter quatro faixas de trânsito que convergem naquele cruzamento e há vários estabelecimentos comerciais nas proximidades, o que torna intenso o fluxo de veículos e pessoas nas imediações.

Nos dois primeiros meses deste ano a prefeitura instalou semáforo de contagem regressiva na rotatória da Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro e está providenciando novos equipamentos na Avenida Tancredo Neves com a Rua 5, Jardim Inocoop. A Avenida 15, que será preferencial e terá semáforos nos cruzamentos com as ruas 6, 8 e 9, entrará em funcionamento na sexta-feira (10).

Também foi anunciado pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua 30 com a Avenida dos Costas na região do bairro Jardim das Palmeiras.