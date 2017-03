Santa Gertrudes recebe homenagem do Time do Emprego

A premiação aconteceu durante o Encontro Estadual do Time do Emprego, com a presença do secretário estadual do Emprego e Relação do Trabalho, Jose Luiz Ribeiro, e da coordenadora estadual do Time do Emprego, Sandra Império,

“Em 2016 nossa meta era formas três turmas para o Time do Emprego e conseguimos formar seis, o dobro. Esse foi o segundo ano que recebemos o prêmio. Em 2015, formamos 11 turmas e esse ano de 2017 já estamos com duas turmas finalizadas, isso é muito bom”, destaca Uéderson Quintão de Assis, coordenador do Time do Emprego de Santa Gertrudes.

Para saber como participar do Time do Emprego, basta comparecer ao CAC- Centro de Atendimento ao Cidadão que fica na Avenida 6, 97, Centro. Ou pelo telefone 3545- 2095.