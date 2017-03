Rio Claro quer ampliar parcerias hospitalares para diminuir filas

Reunião do prefeito e vereadores discutiu o assunto na quarta-feira (8). Nessa quinta-feira (9), representantes da Santa Casa também se reuniram com gestores municipais para falar da situação.

O município de Rio Claro está definindo ações administrativas para resolver antigos problemas do setor de saúde pública. Entre as alternativas apresentadas aos vereadores em reunião realizada na quarta-feira (8) está a publicação de um edital de chamamento público para que hospitais particulares possam se credenciar a atender pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“A população não pode mais esperar, sabemos quais são os problemas e agora, com a união de todos, temos de encontrar a solução”, afirmou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, aos vereadores ao pedir o apoio de todos. “Certamente tudo o que for para o benefício da comunidade terá a participação e discussão da Câmara Municipal, sempre visando o interesse público”, disse o presidente André Godoy.

O objetivo do município é estabelecer novas parcerias para o atendimento hospitalar à população, a exemplo do que é feito hoje com a Santa Casa de Misericórdia, que, porém, não conta com leitos SUS suficiente para atender a crescente demanda.

Juninho salientou que a prefeitura quer continuar contando com os atuais parceiros e que, ao estabelecer parcerias também com os demais hospitais da cidade, o governo municipal pretende ampliar o número de leitos na rede pública, diminuir a fila de espera para internação, bem como as de cirurgias e de outros procedimentos.

“Os hospitais privados de Rio Claro já se mostraram receptivos a essa ação. Temos projetos em fase de finalização para serem apresentados”, informou Djair Francisco, secretário municipal de Saúde, acrescentando que “a situação herdada pela nossa gestão é crítica”.

A diretora da Unidade de Avaliação e Controle da Fundação de Saúde – Eleny Freitas de Almeida – e o chefe de gabinete da Fundação – Antonio Archangelo – apresentaram dados sobre os atendimentos de urgência na rede municipal. Hoje a taxa de ocupação dos leitos disponíveis para atendimento SUS pela Santa Casa está acima de 99%. A fila de espera de pacientes por consultas, exames e cirurgias ultrapassa os 37.000 procedimentos.

O prefeito parabenizou a equipe da Fundação Municipal de Saúde pelo minucioso levantamento realizado e entregou cópia do documento aos vereadores. Da reunião também participaram os vereadores Júlio Lopes, Carol Gomes, Adriano La Torre, Maria do Carmo Guilherme, Ives Carbinatti, Seron, Hernani Leonhardt, Paulo Guedes, Val Demarchi, Luciano Bonsucesso e Geraldo Voluntário. Secretária de Assistência Social, Érica Belomi também participou.