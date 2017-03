Pagamento da última parcela do IPVA para veículos com placa final 2 vence hoje (10)

Terceira parcela do imposto para automóveis com final de placa 3 vence na segunda-feira, 13/3

Na sexta-feira, 10/3, vence o prazo para o pagamento da terceira e última parcela do IPVA de 2017 de automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e motocicletas com placa final 2. O calendário continua na segunda-feira, 13/3, para veículos de placa final 3 e segue até o dia 22/3 para os veículos de final 0, pulando os finais de semana.

Para efetuar o pagamento do imposto, basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor), e efetuar o recolhimento.

Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas.

Importante

O Aviso de Vencimento deixará de ser enviados pelos Correios e, a partir de 2018, todas as informações sobre débitos de IPVA, DPVAT e multas permanecerão disponíveis exclusivamente no ambiente digital da Secretaria da Fazenda, na página do IPVA:www.ipva.fazenda.sp.gov.br.