“Ninguém vai precisar madrugar para sacar FGTS”, diz Caixa

Hoje, 10 de março tem início do calendário de saque do dinheiro depositado em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Devido ao fato, o diretor executivo do fundo da Caixa, Valter Nunes, afirma que “ninguém vai precisar madrugar nas agências do banco para sacar o dinheiro”. “Temos quatro meses e meio para fazer os pagamentos. Estamos preparados para isso”, afirmou o executivo. “Se o trabalhador for até uma agência e ela estiver cheia, deixa para voltar no dia seguinte. se tiver condições”.

Nunes participou nessa quarta-feira (8) de uma transmissão ao vivo no Facebook do banco com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS.

O executivo apontou que o escalonamento dos pagamentos deve fazer com que o banco consiga fazer os pagamentos com tranquilidade, mas, caso o banco perceba que ao longo dos meses os pagamentos estão se acumulando, terá um plano de contingência, sem detalhar qual. “Pode ser que a gente estenda o horário de atendimento das agências por mais dias ou abra em mais sábados”, disse Nunes.

Para atender os trabalhadores, as agências da Caixa funcionarão com horário estendido nos dias 10, 13 e 14 de março, quando abrirão às 7h, ou seja, até duas horas antes do expediente.

Mais de 1.800 agências em todo o país também ficarão abertas nesse sábado (11), das 9h às 15h, e em cada primeiro sábado da abertura de pagamento de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Apenas em abril as agências não serão abertas aos sábados.

Aos sábados também será possível realizar o saque e fazer um DOC de até 4.999,99 reais para outros bancos. Neste caso, o dinheiro deve cair na terça-feira seguinte na conta do trabalhador. Neste dia o banco também poderá solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir senha do Cartão Cidadão. Durante a semana, o trabalhador poderá fazer um TED ao transferir o dinheiro para outro banco. Neste caso, o valor cairá em sua conta no mesmo dia da operação.

Veja abaixo as dúvidas tiradas pelo executivo durante a transmissão:

Calendário de saque começa nesta sexta

O calendário para saque do dinheiro começa nesta sexta-feira (10) para trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro. Mais de 4,8 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir desta sexta. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa 6,96 bilhões de reais e equivale a 15,9% do total disponível.

Cerca de 1,65 milhão de trabalhadores (34%), que têm conta poupança individual na Caixa (para a qual a transferência do dinheiro será automática) ou autorizaram a transferência para sua conta corrente ou conta poupança conjunta no banco pelo site da Caixa, receberão automaticamente o crédito em suas contas no banco no dia 10.

Mais de 1,2 milhão (25%) poderá sacar os valores utilizando o Cartão Cidadão no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Os demais trabalhadores deverão necessariamente sacar os recursos nas agências da Caixa.

Nunes afirma que todos os clientes que estiverem na agência até o horário de encerramento do expediente serão atendidos.