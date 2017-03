Inscrições para concurso culinário terminam nesta sexta (10)

As inscrições para o 4º Concurso Culinário Mulheres Rurais, organizado pela Secretaria de Agricultura de Rio Claro, terminam na sexta-feira (10). As interessadas em participar devem retirar e entregar as fichas, juntamente com a receita do prato, na Secretaria de Agricultura (Avenida 58-A, 600 – Jardim América).



As candidatas devem ser da área rural de Rio Claro e cada uma poderá apresentar apenas um prato. Serão premiados os três primeiros pratos na categoria doce e os três primeiros na categoria salgado. Os prêmios estão sendo definidos pela organização evento.



A classificação será realizada de acordo com as notas determinadas pela comissão julgadora, que levará em consideração a apresentação, sabor e criatividade de cada prato.



A premiação será em evento realizado na Central do Agronegócio, no dia 24 de março. A atividade, que está inserida na programação do Mês da Mulher, terá como atração musical a cantora Paula Lima. Após a premiação, os pratos do concurso serão colocados à venda e a renda obtida será revertida para a comissão da feira do produtor rural.