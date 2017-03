Empresa vistoria fonte luminosa

A visita técnica foi motivada pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, a Setur, que busca informações sobre as reais condições da mesma.

O engenheiro Rogério Faria, representante da empresa, esteve reunido com o titular da Setur, Ronald Penteado e, juntos, trataram das especificações técnicas que constam no contrato. A fonte, informou Faria, foi temporariamente interditada para manutenção já que a praça foi inaugurada em dezembro do ano passado sem ter sido concluída.

Após vistoria no local ficou constatado que a obra na fonte luminosa está parcialmente finalizada. Além da parte técnica, disse o engenheiro, resta concluir o entorno do monumento. Ele explica que será necessário realizar o restauro das duas casas existentes na praça e o controle de tráfego de trem.

Sobre a questão da água que circula na fonte, detalhou o engenheiro, serão necessários ajustes de operação para que funcione adequadamente. O tratamento da água é imprescindível para segurança da população.

O secretário Ronald Penteado enfatiza que todas as medidas estão sendo tomadas como forma de segurança para a comunidade. “No momento oportuno a fonte será entregue oficialmente à população. É uma obra que precisa de ajustes finais para seu funcionamento e iremos definir como será a administração daquele espaço público”.