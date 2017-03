Covabra prevê aumento de 10% nas vendas de Ovos de Páscoa

“Temos uma expectativa positiva de crescer 10% nossas vendas de ovos de Páscoa em relação ao ano passado. Negociamos antecipadamente com nossos fornecedores para oferecer uma lista mais diversificada de produtos a um preço competitivo de mercado”. É com essa afirmação que Fábio Saito, gerente de compras da Rede Covabra de Supermercados, revela a expectativa da empresa para a páscoa 2017. Os tradicionais ovos de chocolate estão à venda em todas as lojas da rede desde o dia 15 de fevereiro, porém as negociações com fornecedores começaram em dezembro de 2016.

Saito afirma que essa negociação antecipada é fundamental para garantir um bom custo benefício, além de ajustar o período de entrega dos produtos para que eles cheguem frescos ao consumidor. “Nossa logística foi calculada para não deixar nossas prateleiras vazias, além de antecipar as compras para quem se planejou para economizar e não deixar para última hora”.

Para atender todas as expectativas do público, que anseia por novidades, a Rede Covabra de Supermercados preparou um portfólio diversificado de ovos de páscoa. “Para este ano, o grande lançamento é a reedição do ovo de páscoa Surpresa da Nestlé, porém temos alguns personagens infantis que estão em alta, como a princesa Moana, Masha e o Urso, Show da Luna, além dos personagens tradicionais e que encantam a garotada, como Star Wars, Minions. Homem-Aranha, Barbie, Super-Homem e etc. Teremos também um novo fornecedor na páscoa que é a marca Village, forte na linha infantil com personagens como Galinha Pintadinha, Scooby Doo e outros”, ressalta Saito.

O gerente destaca a linha de produtos de linha saudável, que também entram na linha de novidades da Rede. “Estamos cada vez mais inseridos no conceito de saudabilidade e não poderíamos deixar de fora os chocolates de linha saudáveis. Este ano temos também opções de ovos de páscoa dos seguintes segmentos: sem açúcar, Dark 70% sem lactose e diet”.

Os preços dos Ovos de Páscoa a venda na Rede Covabra estão bem diversificados. Há produtos de R$9,90, como os chocolates de 150gr da Timber Laciella, e itens de marcas premium, como a Ferrero Rocher, que sai por R$71,90. “Para as compras acima de R$80, vamos facilitar as formas de pagamento do consumidor em até 6x sem juros”, finaliza Saito.

Sobre o Covabra

A primeira loja da rede de Supermercados Covabra foi inaugurada em 1989, na cidade de Limeira trazendo um novo conceito de supermercados para a região na época. O Covabra foi o primeiro a investir em tecnologia, utilizando leitores óticos em todos os seus caixas. Hoje a rede conta com 13 lojas e está presente em nove cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga e Rio Claro), empregando mais de 2 mil funcionários.