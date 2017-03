Conselho Fiscal do Consórcio PCJ define questionamentos à audiência do Sistema Cantareira

Os questionamentos que serão apresentados pelo Consórcio PCJ – Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, foram definidos na reunião realizada quinta-feira, 9, na sede da entidade em Americana. O encontro, que contou com representantes de vários municípios da região, foi motivado pelo presidente do Conselho Fiscal do Consórcio PCJ, vereador de Rio Claro Julinho Lopes.

“A Renovação da Outorga do Sistema Cantareira vai definir as diretrizes de abastecimento de água de toda a nossa região pelos próximos anos. Solicitei apoio técnico do Consórcio para que nesta sexta-feira vereadores possam em Campinas pontuar os principais itens desta ampla discussão”, afirmou Julinho Lopes. “Sabemos da dificuldade enfrentada pela capital e Grande São Paulo no que diz respeito ao abastecimento mas não podemos deixar o interior do Estado ser prejudicado”, acrescentou o parlamentar.

No encontro, o Conselho Fiscal do PCJ também aprovou a ata da reunião anterior. A pauta contou ainda com apreciação das contas, balanço contábil e patrimonial 2016 e Orçamento 2017. Secretário executivo, Francisco Lahóz confirmou que a nova diretoria executiva – formada por prefeitos da região – será eleita no dia 17 deste mês.