Coluna Edmar Ferreira

Com a inesperada derrota da Internacional para o Flamengo de Guarulhos, em pleno Limeirão, por 1 a 0 na quarta-feira, o Rio Claro agora é o único time paulista invicto em 2017. O Leão, do técnico João Vallim, vinha de seis vitórias e dois empates. Mesmo com o tropeço, segue na liderança da Série A-3 com 20 pontos, ao lado do Olímpia.

Confira a lista dos demais times invictos no Brasil este ano: Plácido de Castro (Acre), Fluminense de Feira (Bahia), Brasiliense e Gama (Distrito Federal), Atlético Itapemirim, Doze, São Mateus e Tupy (Espírito Santo), Imperatriz (Maranhão), Luverdense e União Rondonópolis (Mato Grosso), Corumbaense e SERC (Mato Grosso do Sul), Cruzeiro (Minas Gerais), Independente (Pará), Flamengo (Rio de Janeiro), Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul) e Confiança (Sergipe).

O Rio Claro FC volta a campo no próximo domingo, às 16h, no clássico regional contra o XV de Piracicaba. Técnico Sérgio Guedes queria contar com Francismar, vetado antes do empate contra o Guarani. Já o desesperado Velo Clube, que está na zona do rebaixamento, faz um jogo perigoso contra o Oeste, no mesmo horário, na Arena Barueri.

João Baptista Francisco Júnior foi homenageado quarta-feira no Limeirão antes da partida contra o Flamengo de Guarulhos, pela Série A-3. O torcedor da Internacional, de 67 anos, morreu no último sábado após acidente com um ônibus da Viação Limeirense quando estava a caminho do Pradão para assistir ao dérbi contra o Independente.

João Batista dirigia um Corsa com seu filho Gabriel Francisco Ribeiro, de 26, qando invadiu a preferencial do ônibus e foi atingido em cheio. Ele ficou preso nas ferragens, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa. Além de ser respeitado um minuto de silêncio, a diretoria da Internacional autorizou colocar uma foto de pai e filho no memorial do clube. Foi um momento de muita emoção.

Palmeiras jogou bem contra o Atlético Tucumán. Se não tivesse perdido o zagueiro Vitor Hugo no primeiro tempo, acredito que voltaria da Argentina com a vitória. O goleiro do Atlético fechou o gol. Nesse grupo acredito que o time de Eduardo Baptista passará tranquilamente.

Frase do polêmico repórter Nando Lopes, de Piracicaba, em seu Facebook: “O Palmeiras não vai ganhar nada esse ano. Time que vende Jesus, machuca Moisés e compra Guerra com certeza vai ser castigado por Deus”. Essa foi boa.

Dos outros brasileiros na Libertadores, fantástica a torcida do Flamengo no Maracanã. Quase 70 mil presentes e uma grande festa. Pela primeira vez na história o San Lorenzo da Argentina sofreu quatro gols de um time brasileiro. E todos os gols foram marcados no segundo tempo. Já o Atlético/MG arrancou um bom empate contra o Godoy Cruz, na Argentina.

Maiores públicos pagantes deste ano no futebol brasileiro: 1) 54.052 – Flamengo e San Lorenzo pela Taça Libertadores, 2) 50.952 – São Paulo e Ponte Preta, no Morumbi, na primeira partida em casa de Rogério Ceni como técnico, 3) 43.961 – São Paulo e Mirassol pelo Paulistão e 4) 39.811 – Cruzeiro x Atlético/MG pelo Campeonato Mineiro.

Até do ABC o São Paulo toma gol. Que coisa impressionante. Em 10 jogos no ano, apenas contra o Moto Clube, no Maranhão, o Tricolor não foi vazado. Arruma a “casinha” Rogério Ceni. A vitória sobre o time potiguar por 3 a 1 até que foi boa. Sábado tem o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Paulistão. Verdão deve jogar com um time misto.

Que fenômeno esse Luiz Araújo. Duvido que ele fique até o final do ano no São Paulo. É um talento acima da média. A diretoria do Tricolor deve anunciar nos próximos dias sua renovação de contrato. O vínculo atual vai até junho de 2019 e deverá ser prorrogado por mais duas temporadas, com direito a aumento salarial e elevação da multa rescisória.

Resultados da terceira Fase da Copa do Brasil: São Paulo 3 x 1 ABC, Goiás 4 x 0 Cuiabá/MT, Joinville 3 x 1 Gurupi/TO, Boavista/RJ 0 x 3 Sport, Murici/AL 0 x 2 Cruzeiro e Sampaio Corrêa 1 x 4 Inter/RS. Pela segunda fase o Paraná Clube fez 2 a 0 no Bahia e agora enfrentará o ASA, que eliminou o Coritiba, em pleno Couto Pereira.

Santos confirmou a renovação de contrato com o atacante Copete até junho de 2021. O colombiano, que ganhará um aumento salarial, era cobiçado pelo futebol chinês e recusou uma proposta recentemente. Aos 29 anos, Copete marcou 13 em gols em 38 jogos pelo Peixe.

Em razão da fratura na costela de Pedro Geromel no dérbi contra o Internacional/RS, a diretoria do Grêmio imediatamente contratou um zagueiro para substituí-lo. Trata-se do experiente Bruno Rodrigo, de 32 anos, que disputou o último Brasileirão pelo Cruzeiro. O becão assinou contrato com o time gaúcho até dezembro. Pelo time mineiro foram 166 jogos e 17 gols marcados, a maioria de cabeça.

Vi muita gente enaltecendo o feito do Barcelona, que goleou PSG por 6 a 1 pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, após perder por 4 a 0 no jogo de ida. O árbitro prejudicou demais o time francês. Os dois pênaltis marcados em favor do time espanhol não aconteceram. Imagine se fosse com o Corinthians.

Demais resultados das oitavas de final: Napoli 1 x 3 Real Madrid (ida 1 x 3), Arsenal 1 x 5 Bayern de Munique (1 x 5) e Borussia Dortmund 4 x 0 Benfica (0 x 1). Ainda jogarão: 14/3 – 16h45: Juventus x Porto (2 x 0) e Leicester City x Sevilla (1 x 2) e 15/3 – 16h45: Monaco x Manchester City (3 x 5) e Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen (4 x 2).

Por outro lado, a torcida do Guarani tirou uma onda com esses 6 a 1 do Barcelona, que foi a maior virada da história da Liga dos Campeões da Europa. O Bugre conseguiu esse feito na Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. Num mata-mata, o time campineiro perdeu de 4 a 0 para o ABC, em Natal, e meteu 6 a 0 no jogo da volta no Brinco de Ouro, com um show de Fumagalli.

Curiosidade do dia: Poucos sabem, mas Friedenreich fez um jogo pelo Palestra Itália. Foi dia 19/09/1937 na goleada de 4 a 0 sobre o Bahia. Ele estava com 45 anos de idade.