Chuvas prejudicam abastecimento de água em Rio Claro

Alguns bairros da cidade já sentem as alterações no fornecimento de água, pois a ETA 2 está operando com 30% a menos de sua capacidade

Existe a possibilidade da ETA 1 também diminuir a produção de água tratada. O Daae está monitorando os rios que abastecem a cidade e colocou o telefone 0800-505-5200 para tirar dúvidas da população.

As fortes chuvas da noite de terça-feira (7) e da madrugada dessa quarta-feira trouxeram problemas para o sistema de abastecimento de água de Rio Claro. Os rios Corumbataí e Ribeirão Claro, de onde são captadas as águas, estão com a turbidez aumentada, dificultando o funcionamento das duas estações de tratamento da cidade.

De acordo com o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae), alguns bairros da cidade já estão sentindo o problema, pois foi necessário diminuir a capacidade de operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, no distrito de Ajapi. A ETA 1, do bairro Cidade Nova, também poderá ter que tratar menos água se a turbidez do Ribeirão Claro continuar subindo, conforme informou o superintendente da Daae, Francesco Rotolo. Se isto ocorrer, mais bairros sofrerão com o problema de falta d’água.

A expectativa é de que, se não voltar a chover forte, até o final da tarde a situação esteja normalizada.

Na madrugada, a ETA 2 chegou a ser desligada por um período, em razão da interrupção no fornecimento de energia pela Elektro.

O Daae está fazendo monitoramento permanente das condições dos rios e da qualidade da água. O Daae está à disposição da população para mais informações pelo telefone 0800-505-5200.