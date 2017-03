Tradicional curso em Neuropediatria da UFSCar está com inscrições abertas 

A Neuropediatria é uma área de atuação da Fisioterapia que busca resolver ou prevenir alterações motoras em bebês e crianças causadas por problemas no sistema nervoso. As doenças mais conhecidas são a paralisia cerebral, microcefalia, mielomeningocele – que afeta a espinha dorsal – ou alterações genéticas, como a síndrome de Down. Bebês prematuros, cujo número aumenta a cada ano no Brasil, também necessitam de cuidados específicos.

“Trata-se de uma área da saúde em pleno crescimento e cada vez mais reconhecida e necessária. Profissionais especializados são bastante requeridos e absorvidos no mercado de trabalho”, explica a professora Eloisa Tudella, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Como bebês e crianças demandam atendimentos especiais, para um terapeuta atender na área da Neuropediatria é fundamental uma especialização.

Com o objetivo de capacitar novos profissionais e atualizar os conhecimentos dos que já exercem a profissão, está aberto até o dia 24 de março o período de inscrições para o XVI Curso de Especialização em Intervenção em Neuropediatria, oferecido pelo Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade (Nenem) da UFSCar. Graduandos da área da saúde que estejam no último ano de seu curso também podem se inscrever.

A prevenção é o principal enfoque do curso, embasado cientificamente nos resultados obtidos em pesquisas desenvolvidas pelo Nenem. Também são abordados diversos métodos de intervenção para o tratamento das patologias causadas por problemas no sistema nervoso de bebês e crianças. “O curso tem em sua programação disciplinas teóricas e práticas ministradas pelos melhores especialistas da área e com larga experiência científica e clínica”, explica a professora Eloisa, coordenadora do Nenem e do curso de especialização.

A docente conta que enquanto ainda são poucas as universidades e faculdades nacionais que oferecem cursos de aperfeiçoamento e de especialização na área de Neuropediatria, a pós-graduação da UFSCar já está em sua 16ª edição. “A estrutura da pós-graduação, consolidada pelas experiências adquiridas, é sempre reavaliada a partir da opinião dos alunos egressos, muitas vezes doutores de universidades federais e estaduais”, relata Eloisa.

O Curso de Especialização em Intervenção em Neuropediatria tem duração de 16 meses, com início no dia 1º de abril, totalizando uma carga horária de 368 horas. As aulas ocorrem a cada 15 dias, em finais de semana intercalados, sendo aos sábados, das 18 às 22 horas, e aos domingos, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Mais informações, como o valor de investimento, estão disponíveis no site www.neuropediatria2017.faiufscar.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail analuiza.nenem@gmail.com.