Rio Claro recebe Livraria Unesp Móvel na próxima semana

A Livraria Unesp Móvel segue seu caminho pelo estado de São Paulo e, desta vez, estaciona em Rio Claro, em frente à biblioteca do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. O evento vai de 13 a 17 de março. Na bagagem, obras da Editora Unesp com desconto de 30% e títulos de outras editoras com 10%.

São aproximadamente 6 mil títulos de gêneros variados, que incluem livros acadêmicos, paradidáticos, infantojuvenis, best-sellers e autoajuda. O valor das compras feitas com cartão de crédito de todas as bandeiras pode ser parcelado. A loja também aceita o Vale Cultura e o cartão Clube Unesp.

É a primeira vez em 2017 que o book-truck para em terras rio-clarenses – a última foi em novembro de 2016, durante a Semana Nacional do Livro no câmpus da Unesp.

A Livraria Unesp Móvel foi concebida para circular por todo o país. Projetada sobre um caminhão-baú com área útil de 20 metros quadrados, ela leva livros a cidades carentes de livrarias e bibliotecas. Em alguns municípios, a loja tem se transformado em evento cultural e, nas cidades grandes e turísticas, começa a integrar o calendário de atividades da área.

Livraria Unesp Móvel em Rio Claro

Data: 13 a 17 de março de 2017

Horário: das 10h às 20h e das 10h às 15h na sexta-feira

Local: Em frente à biblioteca do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)

Endereço: Avenida 24 A, 1515, Bela Vista – Rio Claro (SP)

Descontos: 30% nos livros da Editora Unesp, 10% nos das demais editoras

Mais informações sobre os livros da Editora Unesp estão disponíveis no site: www.editoraunesp.com.br Contato com a Livraria Unesp Móvel – Email: livrariamovel@editora.unesp.br

Assessoria de imprensa da Fundação Editora da Unesp