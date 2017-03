Guarda civil localiza veículo produto de furto juntamente com quadro de motocicleta 

Na manhã de Terça-feira 07/03 a Vtr 487 com os Gcms Pedro e Cortês ao patrulharem o bairro PQ São Jorge próximo à Rua 10 x com Av. M 31 depararam com um veículo abandonado

Ao realizar pesquisa pelo sistema infoseg da Gcm através da placa BMJ-6090 constou um GM/Kadett de Rio Claro ano 1993 veículo furtado na data de 05/03/2017 pelo bairro Bela Vista. Após contato com o proprietário o mesmo compareceu no local e conduziu o veículo até o plantão policial onde a autoridade plantonista elaborou RDO 2508/17 AUTO DE EXIBIÇÃO / APREENSÃO/ ENTREGA de veículo. No mesmo local foi encontrado um quadro de motocicleta com o motor, porém com o número raspado sem possibilidade de identificação também foi recolhido.