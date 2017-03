Farmácias municipais estão atendendo nos finais de semana

É o programa Farmácia Todo Dia, que atenderá também nos feriados, no Cervezão e no Bairro do Estádio.

Pacientes que procuraram as farmácias municipais nesse sábado (4) aprovaram os novos horários de funcionamento das unidades instaladas ao lado das UPAs do Cervezão e da Avenida 29. “Isto é maravilhoso. Ontem, se referindo a sexta-feira (3) fui ao médico e teria de esperar até segunda-feira para pegar o remédio”, disse Nilton Zumpano, após receber pomadas para os pés diabéticos.

Desde sábado (04) estas duas farmácias da rede municipal de saúde em Rio Claro estão abertas ao público nos finais de semana e feriados, todos os dias das 8 às 17 horas para a entrega de remédios gratuitos.

“Achei muito boa esta mudança. Eu, por exemplo, peguei uma receita no médico na sexta-feira (3) às cinco da tarde e já consegui o remédio agora cedo. Antigamente, tinha que esperar até na segunda-feira”, contou Simone de Oliveira Souza, moradora do distrito de Assistência.

Os medicamentos são destinados exclusivamente aos pacientes que apresentarem receita prescrita por médico na rede pública municipal.

Os novos horários de funcionamento das farmácias municipais representam uma ampliação de 25% no atendimento para o fornecimento de medicamentos gratuitos à população. “É um medida simples, que vai melhorar o atendimento das pessoas que procuram a rede municipal de saúde”, observou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, durante a abertura do atendimento nesse sábado (4), ao lado do secretário de Saúde, Djair Francisco, do vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba, do presidente da Câmara, André Godoy, e dos vereadores Júlio Lopes, Adriano La Torre, Carol Gomes, Hernani Leonhardt, Geraldo Voluntário, Paulo Guedes e Irander Augusto.

A Fundação de Saúde de Rio Claro iniciou na semana passada um processo licitatório para compra de mais medicamentos para distribuição na rede pública municipal, que abrange um total de 170 categorias de diferentes remédios. A aquisição dos remédios será feita por concorrência pública que deverá ser finalizada nos próximos dias.