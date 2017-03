Farmácia Todo Dia atende mais de 400 pessoas no primeiro fim de semana

Um total de 480 pessoas procurou as duas farmácias municipais no primeiro final de semana em que ficaram abertas

O programa Farmácia Todo Dia foi inaugurado sábado (04). O movimento foi considerado grande pelos farmacêuticos da Fundação de Saúde de Rio Claro. “Superou as expectativas, o que demonstra a necessidade destes serviços nos finais de semana”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Djair Claudio Francisco.

As duas farmácias municipais, no Cervezão e no Bairro do Estádio, ficarão abertas aos sábados, domingos e feriados, sempre das 8 às 17 horas. Os medicamentos, distribuídos gratuitamente, são destinados exclusivamente aos pacientes que apresentarem receita prescrita por médico na rede pública municipal.

Os novos horários de funcionamento das farmácias municipais representam uma ampliação de 25% no atendimento para o fornecimento de medicamentos gratuitos à população.

A Fundação de Saúde de Rio Claro iniciou na semana passada um processo licitatório para compra de mais medicamentos para distribuição na rede pública municipal, que abrange um total de 170 categorias de diferentes remédios. A aquisição dos remédios será feita por concorrência pública que deverá ser finalizada nos próximos dias. A expectativa é de que esses remédios garantam o abastecimento das farmácias da rede municipal durante o ano de 2017, incluindo a previsão de aumento no movimento das farmácias municipais por conta da ampliação do horário de atendimento.

Uma das farmácias do programa fica anexa à Unidade Básica de Saúde, na Avenida 29, 1.311, no Bairro do Estádio. A outra participante do Farmácia Todo Dia está localizada no prédio do Caps III, vizinho à UPA do Cervezão, na Rua M-9, número 50.