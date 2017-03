Equipe do Samu faz palestras na Guarda Mirim

Alunos da Guarda Mirim de Rio Claro assistiram palestras com informações sobre a rotina de trabalho do Samu

Equipe também orientou os jovens sobre como acionar o serviço e quais informações devem ser transmitidas por telefone em caso de emergência.

Pessoal especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) regional de Rio Claro realizou duas palestras para jovens da Guarda Mirim.

O trabalho foi realizado na sexta-feira (03) e teve continuidade nessa segunda (06). Na ocasião, 160 alunos da Guarda Mirim de Rio Claro puderam se inteirar de como é a rotina de trabalho do Samu na cidade e nos municípios da região, como ligar e quais as informações mais importantes a serem passadas por telefone em caso de emergência, além dos primeiros socorros.

“Foi uma manhã de aprendizado com os alunos da Guarda Mirim. Tivemos a oportunidade de mostrar a eles o nosso dia-a-dia e de como devem atuar caso se deparem com alguma situação de emergência”, enfatizou a coordenadora do Samu, Silveli Pazetto, que também participou da ação.

Ao ligar para o Samu no telefone 192, o cidadão é atendido por um técnico auxiliar de regulação médica. A pessoa deve informar o local da ocorrência e passar informações básicas do estado de saúde da vítima, como se está consciente, respirando, se está ferida. É importante procurar responder com calma os questionamentos feitos pelo atendente e pelo médico. “A pessoa deve permanecer ao lado da vítima para nos passar informações sobre o que está acontecendo, pois muitas vezes o quadro pode evoluir rapidamente. Essas perguntas iniciais são feitas para que possamos enviar a viatura certa para aquele atendimento. Algumas emergências exigem a viatura avançada, com UTI móvel”, salienta Silveli.

O Samu deve ser acionado pelo 192 em casos de problemas cardiorrespiratórios, acidentes de trânsito, queimaduras graves, intoxicação, crises hipertensivas, trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto, em caso de choque elétrico severo, tentativas de suicídio, casos de afogamento e de acidente com produtos perigosos e na transferência inter-hospitalar de pacientes com risco de morte.

Na próxima sexta-feira (10) uma equipe do Samu fará palestra especial para colaboradores da Unidade de Saúde da Família do bairro Terra Nova.