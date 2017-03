Em noite de reconhecimento, Câmara entrega medalha Mulher Destaque do Ano

A Mesa Principal também contou com o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, sua esposa Paula Silveira Costa que preside o Fundo Social de Solidariedade, senadora Marta Suplicy, secretária nacional de Políticas para Mulheres Fátima Pelaes, secretária nacional de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres Aparecida Moura, comandante do CPI-9 coronel Érico Hammershimitd e vereadora Maria do Carmo Guilherme que é responsável pela Semana da Mulher junto com a vereadora Carol Gomes.

André Godoy ressaltou que as 19 homenageadas representam todas as mulheres que lutam diariamente pela igualdade de direitos, pela manutenção da família e criação de seus filhos. “Aqui, estamos diante de pessoas cujas trajetórias vitoriosas simbolizam o bem coletivo e o amor ao próximo. A medalha representa o agradecimento da sociedade em forma de reconhecimento”, afirmou o presidente do Legislativo.

Juninho da Padaria utilizou as palavras solidariedade e comprometimento para retratar o que representa a mulher no dia a dia. “Sempre falo: quer o possível, peça a um homem; quer o impossível, peça a uma mulher”, frisou o prefeito ao parabenizar as homenageadas.

Maria do Carmo Guilherme estendeu a toda a comunidade convite para participar das programações da Semana da Mulher e em sua fala salientou a necessidade de maior participação feminina na política. “É preciso ter mais mulheres na Câmara Municipal, Assembléia Legislativa, Câmara Federal, enfim, em todas as esferas da política”, sinalizou.

Carol Gomes assinalou que nos últimos anos muitas foram as conquistas das mulheres porém alertou que ainda há um longo caminho a ser percorrido. “A nossa luta é pela igualdade de direitos. Essa é a bandeira que defendemos”, afirmou na tribuna.

A senadora Marta Suplicy pontuou os avanços da mulher desde a década de 80 e comemorou o momento digital da atualidade: “Agora temos condições vivenciar o que denomino de crescimento diversificado. As mulheres estão se conectando rapidamente, isso fortalece a causa, fortalece a luta pela igualdade”, disse.

A solenidade foi encerrada com apresentação cantora lírica Bianca Rubio. As mulheres homenageadas foram:

Bárbara Elisa Grossklauss Mackey, indicada por Adriano La Torre;

Silmara Aparecida Trindade Palludetti, indicada por Anderson Christofoletti;

Lúcia Helena Ferreira Camargo (in memorian), indicada por André Godoy;

Bianca Fragnani Oliva, indicada por Carol Gomes;

Luciana Sartori Santos, indicada por Val Demarchi;

Gláucia Maria Beinotti, indicada por Geraldo Voluntário;

Liliana Aparecida Iamondi, indicada por Hernani Leonhardt;

Martha de Oliveira Santana, indicada por Irander Augusto;

Carmelita Lemes Brescansin, indicada por Ney Paiva;

Rosangela Sebastião Franco, indicada por Júlio Lopes;

Maria da Paz e Siqueira Borges, indicada por José Pereira dos Santos;

Cátia Regina de Souza Gabeloni, indicada por Luciano Bonsucesso;

Marislaine de Oliveira Muniz, indicada por Maria do Carmo Guilherme;

Nilza Maria Aparecida Costa, indicada por Paulo Guedes;

Ana Maria Verna Guedes, indicada por Rogério Guedes;

Suzana Maria Lassen Fiorio, indicada por Rafael Andreeta;

Vera Ligia Ferreira de Camargo, indicada por Ruggero Seron;

Maria Aparecida de Azevedo Nagata, indicada por Thiago Yamamoto;

Priscila Micotti Gomes, indicada por Yves Carbinatti.