Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Rio Claro programou diversas atividades que acontecerão até 22 de março, mas a programação de atividades para as mulheres se inicia neste dia 8 de março com revitalização facial e maquiagem facial em parceria com O Boticário e The Body Shop.

Além destas atividades, Lilian Camargo estará com a exposição de fotos “Mulher e sua essência” no Espaço Cultural, próximo à Portaria Oeste, que estará decorado pelo Ateliê Art Natural. A exposição acontecerá no período 8 a 31 de março, e é composta por fotos de vários perfis de mulheres, captando a essência de cada uma, seja no ambiente de trabalho, como mãe, idosa ou jovem.

Também haverá um curso de laços de fitas e, finalizando a programação do dia 8, uma roda de conversa sobre o empoderamento da mulher com a coach Erika Pignataro, encerrando as atividades do dia.

E as mulheres que participarem dos eventos no Espaço Cultural receberão um cartão com direito a um brinde das lojas Nina Bijoux e Cacau Show, os quais deverão ser retirados nas respectivas operações.

E no dia 9, as clientes estão convidadas a participar de uma oficina de artesanato, das 18h às 20h, ministrada pelo Ateliê Art Natural.

“Todas as atividades são gratuitas e acontecerão no período de 8 a 22 de março, no Espaço Cultural, próximo à Entrada Oeste, com uma programação repleta de ações para todas as mulheres”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing.