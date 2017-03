No dia 1° de Março, foi comemorado o Dia do Turismo Ecológico, data comemorativa instituída oficialmente no Brasil, a partir do ano de 1988 com o intuito de conscientizar sobre a importância das áreas verdes para o turismo, evidenciando um tipo de ramificação turística, que é o Turismo Ecológico.

O Turismo Ecológico envolve rotas e patrimônios, ligados a um ambiente natural, através de trilhas ecológicas, observação da flora e fauna e da paisagem. As práticas do Turismo Ecológico incentivam uma relação homem-natureza e a utilização dos espaços visitados, de forma sustentável e apoiada em práticas e princípios de educação e sensibilização ambiental.

Entretanto, apesar dos princípios do Turismo Ecológico, ambientalistas afirmam, que apesar de poucos, os impactos desta atividade ainda existem, devido a práticas incorretas de turistas, como por exemplo: lançamento de porções de dejetos em cursos de água durante as atividades, pichações em rochas, acúmulo em trilhas, espanto aos animais devido ao barulho, extração de plantas ou elementos da natureza durante os passeios, dentre outros ações que acarretam impactos.

Neste sentido, esta data traz uma reflexão aos praticantes do turismo ecológico, que é o respeito pelo ambiente como um todo, sendo realmente agentes fiscalizadores durante as atividades turísticas, observando o habitat natural como importante as futuras gerações e disseminando conhecimentos de educação ambiental.

Atualmente milhões de pessoas no Brasil, praticam o turismo ecológico, porém não com a frequência desejada. Isso se dá devido à dificuldade de acesso a alguns lugares, distância e preços elevados, fazendo com que as pessoas busquem alternativas para estarem em contato com a natureza.

No município de Rio Claro – SP e proximidades existem alguns pontos para este tipo de turismo, como: trilhas e caminhadas na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade; passeios na Usina Parque do Corumbataí; na Fazenda Angélica do Barão de Grão Mongol na região da Mata Negra no Distrito de Ajapi; ciclismo e corridas ecológicas devido a grande arborização nas estradas rurais do distrito de Ferraz, cidades como Analândia e Brotas também se destacam neste tipo de atividade.

Portanto vale destacar que o Turismo Ecológico deve abrigar os seguintes pontos: conservação do meio ambiente; interatividade social e educacional com preservação da natureza e do patrimônio cultural, histórico e étnico, e respeito as comunidades locais que ali se fixam e desenvolvem, permitindo assim alcançar, um desenvolvimento sustentável.