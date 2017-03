Dia da Mulher:Mulheres representam 50% dos colaboradores da CCR AutoBAn

Uma mulher certamente fará o atendimento a um usuário do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, seja em uma cabine manual de praça de pedágio, no serviço 0800, ou em uma ocorrência na rodovia – no resgate ou socorro mecânico – por exemplo. Elas, que chegam a 660 colaboradoras da empresa – o equivalente a um pouco mais que 50% do total – estão praticamente em todos os setores da concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.



Um deles é o Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelo gerenciamento das equipes para atendimento das ocorrências nas rodovias. Atuam neste setor, que também monitora os dados colhidos nos diversos sensores instalados nas rodovias e as imagens obtidas pelas 103 câmeras de circuito fechado, 8 mulheres, inclusive a líder da área, Neucelia Cevalhos, há 18 anos na CCR AutoBAn. “Em todos os turnos do CCO há pelo menos uma mulher trabalhando, inclusive no período noturno”, explica Neucelia.



Para o Gestor de Atendimento da CCR AutoBAn, Odair Tafarelo, a empresa incentiva a participação feminina em todos os setores, mesmo em áreas consideradas masculinas. “Nós temos, por exemplo, mulheres que operam guinchos e também conduzem as nossas inspeções de tráfego, o que mostra o compromisso da concessionária em promover e respeitar a diversidade, além de possibilitar cada vez mais o desenvolvimento profissional das mulheres”, ressalta Tafarelo.