Com interdição da SP-316 viagens entre RC e Santa devem ser feitas pela Washington Luís

A perspectiva do DER é de que a interdição seja necessária por no mínino 45 dias. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem entre os dois municípios.

Desde terça-feira, dia 7, quem se deslocar entre os municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes deve necessariamente utilizar a rodovia Washington Luís. O motivo é que a estrada que liga Rio Claro a Santa Gertrudes ficará interditada na altura do quilômetro 175 até pelo menos a segunda quinzena de abril.

A interdição da Rio Claro-Santa, também conhecida como SP-316, foi confirmada à prefeitura pelo governo do estado, que administra a via intermunicipal. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a interdição que começou às 8 horas dessa terça-feira, é necessária para que o governo estadual construa duas novas pontes sobre o Ribeirão Claro e retire a antiga ponte existente sobre o rio.

A perspectiva inicial da DR13, divisão regional do DER sediada em Rio Claro, é de que a interrupção seja necessária por pelo menos 45 dias.