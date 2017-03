Bate-papo Cultural na 5ª-feira fala sobre imagem pelos arquivos pessoais

Tema central é a relevância dos documentos para estabelecer a identidade do indivíduo. Entrada é gratuita e haverá certificado de participação.

O Casarão da Cultura de Rio Claro recebe na quinta-feira (9) às 20 horas mais uma edição do Bate-papo Cultural. Aproveitando a Semana da Mulher o tema em foco será a construção da imagem de mulheres a partir de arquivos pessoais, com a historiógrafa Talita Gouvêa Basso falando sobre a relevância dos documentos para estabelecer a identidade do indivíduo. Não há cobrança de ingresso e serão emitidos certificados de participação.

O público poderá conhecer um pouco do acervo de Carmela Patti Salgado, que foi casada com o líder político e escritor Plínio Salgado e presidente do departamento de Arregimentação Feminina de núcleo integralista. “Ela foi um modelo de mulher integralista e soube reforçar essa imagem com ações públicas após o casamento”, explica Talita Basso.

A historiógrafa também falará sobre Cecília Wetten, cidadã rio-clarense de destaque no cenário político brasileiro em 1977 ao participar do Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP). “Anistiada do crime que lhe custou meses de tortura no cárcere, ela engajou-se pela anistia e direitos humanos de militantes ainda presos e exilados”, comenta Talita.

Analista de gestão documental do Arquivo Público e graduada em História pela Unimep, Talita Basso explica que as informações produzidas e acumuladas pelos indivíduos ao longo dos anos servem não somente como fonte de recordações, mas também como elemento de garantia da nossa identidade. Mais informações pelo telefone (19) 3522-1948.