Arrecadação bate recorde com 350 mil lacres de alumínio coletados

Cerca de 350 mil lacres de latinhas de alumínio serão entregues nessa quarta-feira (8) à escola municipal Nephtali Vieira Júnior, em Rio Claro. É a maior arrecadação desse material desde que a prefeitura iniciou o programa Lacre de Rodas, com o objetivo de receber cadeiras de rodas em troca dos lacres, além de ampliar as opções do descarte correto desses itens, que podem ser reciclados.

Serão entregues hoje,na quarta-feira 140 garrafas pet cheias de lacres em alumínio. São aproximadamente 2.500 lacres em cada garrafa. A nova arrecadação conseguiu 100 mil lacres a mais do que a concluída em janeiro, que foi de 100 garrafas pet e ajudou na troca por uma cadeira de rodas destinada à hospedaria Emaús.

O programa é uma parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e Comissão Ambiental da Administração Pública (Comissão 3AP), entidade da prefeitura voltada à gestão ambiental no serviço público e à conscientização ambiental dos servidores municipais. A iniciativa tem apoio da torcida Veloucura, do Velo Clube, e da Embaixada da República do Corinthians de Rio Claro e Espetinhos Tabajara.

Antes de ser enviada para a troca pelas cadeiras de rodas, toda doação é entregue à escola municipal Nephtali Vieira Júnior. “Os alunos gostam muito e incluem suas famílias na atividade”, explica Márcia Maria Stefan Clemente, professora responsável pelo projeto na escola. “Também utilizamos o programa para outras ações educativas, como o uso da matemática na contagem dos lacres, a separação por cores e outras”,

acrescenta.

De acordos com Leonardo Andrade, do departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente “a campanha busca incentivar a coleta seletiva mostrando que um simples gesto como separar o lacre de latinhas pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas”.

A arrecadação continua. As doações, em qualquer quantidade, podem ser levadas aos pontos de coleta na Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Educação, localizadas no Núcleo Administrativo Municipal (NAM) na Rua 6, 3265, no Alto do Santana.

Também há pontos de coleta no paço municipal, na Rua 3, entre as Avenidas 5 e 3, Centro; com a Torcida Veloucura, no estádio Benitão (Rua 3 entre avenidas 19 e 21, bairro Saúde), na Embaixada da República Popular do Corinthians (Avenida Visconde do Rio Claro, 205, perto do Lago Azul), ou no Espetinhos Tabajara, na Avenida 22, entre as Ruas 1 e 2, no Centro.

Interessados em implantar um novo ponto de coleta em estabelecimentos comerciais ou condomínios, devem encaminhar e-mail para a3p@sepladema.rc.sp.gov.br ou ligar para o departamento municipal de Resíduos Sólidos, 3522-1981.