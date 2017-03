Área de nascente no Benjamin de Castro recebe árvores

O primeiro plantio foi em fevereiro em parceria com o Rotary Cidade Azul. Neste início de março, em parceria com o Lions Indaiá e Grupo de Escoteiros Santa Cruz o local ganhou mais 35 mudas.

Área de nascente do rio Corumbataí, no residencial Benjamin de Castro, em Rio Claro, recebeu no sábado (4) plantio de 35 mudas de árvores. O trabalho foi realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Lions Indaiá e Grupo de Escoteiros Santa Cruz. No início de fevereiro outras 55 já haviam sido plantadas naquela área em parceria com Rotary Cidade Azul.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, esteve no local e manifestou sua “satisfação em ver crianças participando de um ato de plantio de árvores, que é também renovação de vida”.

Entre as espécies escolhidas para o cultivo estão santa bárbara e jacarandá mimoso. Novos plantios devem ser realizados pela prefeitura, conforme anunciou Emílio Cerri, secretário de Agricultura, salientando que sempre que possível serão abordados os aspectos ambiental e educacional.

“Neste ano do nosso centenário, o Lions tem como meta incentivar e participar do plantio de árvores, especialmente em áreas de nascentes”, explicou Marco Antonio Pezzoti, que representou o Lions no evento.

Sérgio Litholdo, diretor municipal de Silvicultura, explicou aos escoteiros como realizar o plantio. A ação contou ainda com a participação do vice-prefeito Marco Antônio Bellagamba, do presidente da Câmara Municipal, André Godoy, do vereador Val Demarchi e do deputado estadual Aldo Demarchi. Uma equipe da Elektro também esteve presente e realizou distribuição de mudas para a população.

A comunidade pode solicitar mudas ou plantio de árvores no Atende Fácil. Os interessados devem fazer o pedido e, após avaliação técnica, que envolve a espécie escolhida e o local que receberá o plantio, é feita a doação ou plantio da muda. O Atende Fácil fica na Rua 2, 102, Centro.