A 22ª Semana da Mulher acontece em Rio Claro

Empoderar a mulher, valorizá-la no mercado de trabalho dando condições igualitárias e fomentar políticas públicas é primordial para uma administração municipal exemplar. Assim foi pautada a visita da ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes, senadora Marta Suplicy, secretária nacional de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres, Aparecida Moura e deputado federal Baleia Rossi às instalações de entidades sociais do município de Rio Claro.

O convite partiu das vereadoras Maria do Carmo Guilherme (PMDB) e Carol Gomes (PSDB), que coordenam esta edição do evento e sua programação visou demonstrar a valorização e potencial das cidadãs rio-clarenses, bem como conseguir incentivos no âmbito federal para políticas voltadas às mulheres.

Seguindo o cronograma de visitas, logo pela manhã estiveram no café oferecido pelo Grupo Ipê às mulheres da COOPERVIVA, seguindo pelo Centro Público de Economia Solidária, Rede Rioclarense de Combate ao Câncer Carmem Prudente, Projeto Claretiano Terra Nova e Udam.

Além das visitas, as autoridades participaram de reunião com as lideranças políticas regionais, reunião no gabinete do prefeito municipal João Teixeira Júnior, Juninho da Padaria.

O presidente da Câmara André Godoy e os vereadores Geraldo Voluntário, Seron do Proerd (DEM), Julinho Lopes, Adriano La Torre (PP), Luciano Bonsucesso (PR), Irander Augusto (PRB) e Hernani Leonhardt (PMDB); a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa e a vice-presidente Luciana Bellagamba também acompanharam as visitas.

A 22ª Semana da Mulher se estende até o mês de abril, sua programação encontra-se disponível na íntegra no site da Câmara Municipal de Rio Claro. Para acompanhar as atividades em tempo real, acesse a fanpage do evento através deste link: https://www.facebook.com/SemanadaMulherRC