Quer viajar à Lua? Estão vendendo as passagens!

Livio Oricchio, de Barcelona

A notícia não ganhou a dimensão esperada. Obviamente a mídia a repercutiu, mas menos do imaginado. Semana passada o arrojado e excêntrico empresário sul-africano, mas naturalizado canadense e norte-americano Elon Musk, de 45 anos, criador da Space X, dentre outras empresas futuristas, como Tesla Inc, anunciou que no fim do ano que vem a Space X lançará uma espaçonave para entrar em órbita lunar e em seguida regressar à Terra.

Até aí tudo bem, depois da última vez que a Nasa enviou uma tripulação ao nosso satélite natural, em 1972, a Apollo 17, várias aeronaves, todas não tripuladas, que fique claro, o visitaram. Nesse momento há satélites artificias ao redor da Lua realizando pesquisa.

A novidade no caso de Musk é que a nave levará seres humanos de novo. E mais: além dos tripulantes haverá dois passageiros a bordo. Turistas, isso mesmo! O voo da Space X inaugura as viagens espaciais a longas distâncias, 380 mil quilômetros, para cidadãos comuns.

Mas não é assim também. Não vai ser como entrar na fila da bilheteria do metrô para comprar um passagem e apresentá-la na catraca. Para ir a Lua é preciso ter muito, muito dinheiro. Musk disse que os dois passageiros já foram definidos, adiantaram um valor, não divulgado, e no fim do ano iniciam, junto da tripulação, o treinamento para, em princípio, decolar rumo a Lua no fim de 2018.

Tanto o nome dos milionários aventureiros quando o preço cobrado pelo voo mais exclusivo da história não foram e tampouco serão disponibilizados para a imprensa.

Mas é possível ter uma referência do precinho cobrado. Os russos levaram para a Estação Espacial Internacional um cidadão norte-americano riquíssimo. Era o seu sonho ir ao espaço, sentir a ausência de gravidade e ver o planeta Terra de longe. Foi tudo aberto para os jornalistas, o norte-americano Dennis Tito fez questão de se expor: pagou US$ 20 milhões, ou R$ 60 milhões. Antes de decolar, lógico, da base russa de Baikonur, no Casaquistão, num foguete Soyus.

Quanto você acha que a Space X está cobrando dos dois passageiros?

Tudo está ainda em fase de preparação. O foguete que os levará a Lua, por exemplo, o Dragon 2, encontra-se em desenvolvimento pela Nasa. Em julho ou agosto vai fazer o primeiro teste. O voo do Space X vai decolar do Cabo Canaveral, na Flórida, como as naves do programa Apollo, mas não pousará na superfícia da Lua. Esse é um exercício de alto grau de complexidade. E risco.

A tecnologia envolvida é muito maior que “apenas” decolar da Terra, orbitá-la para pegar impulso e rumar à Lua, o que exigirá três dias para ir e outros três dias para voltar. De qualquer forma, orbitar a Lua deve ser algo excepcional para quem tem esse sonho e fôlego financeiro para torná-lo realidade. A Lua tem um lado que nunca fica voltado para a Terra, é o chamado lado escuro do satélite.

Musk afirmou na conferência da semana passada que pretende promover voos como esse com regularidade. Portanto, se você está interessado, é só entrar no site spacex.com e contar a sua história. Você pode ser pré-selecionado a ser candidato a ir para a Lua. Vão verificar, logo, seu saldo no banco.

Apesar de brilhante engenheiro, Musk é um homem de marketing também. Finalizou a conversa com a mídia com uma frase de efeito, apesar de verdadeira, referindo-se a seus clientes : “Como os astronautas do programa Apollo, antes deles, essas pessoas vão viajar ao espaço conduzidos pelo espírito explorador natural do ser humano”.

