Prefeitura inicia limpeza em antigo campus da Unesp

O objetivo é eliminar criadouros da dengue e melhorar a sensação de segurança para a vizinhança, que apresenta inúmeras reclamações em razão das invasões dos imóveis. A prefeitura vai instalar uma horta social e uma creche na área.



A prefeitura iniciou na manhã dessa segunda-feira (6) a limpeza dos imóveis no bairro Alto do Santana, que abrigaram por muito tempo o campus da Unesp. Motivo de inúmeras reclamações dos moradores da região, a área está cheia de mato e lixo e constantemente é utilizada por moradores de rua e usuários de drogas.

“Vamos trabalhar para que o problema passe a ser a solução”, afirmou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou o início dos serviços ao lado do secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, e do secretário de Agricultura, Emílio Cerri. O vereador Geraldo Voluntário também esteve presente.

Várias secretarias municipais estão envolvidas na ação de limpeza da área, que levará alguns dias para ser concluída. Um dos espaços vai abrigar horta social e em prédio que foi reformado funcionará creche para 150 crianças. Os demais prédios não estão em condições de uso. A área fica na Rua 11, entre as avenidas 30 e 34.

Ao fechar com a Unesp e Instituto Federal um acordo de uso compartilhado de um dos imóveis para a criação de uma creche, a prefeitura assumiu a responsabilidade de limpeza da área. “Isto é muito bom, pois sempre vem gente jogar lixo aqui neste terreno”, afirmou Zulmira Rodrigues Lopes, que mora em frente ao local onde será implantada uma horta.

A moradora Karla Alexandra Kirsch também apoiou a iniciativa da prefeitura. “Depois de muitos anos que estamos pedindo, parece que o problema vai ser resolvido”, afirmou. Há mais de 30 anos morando nas proximidades, dona Sandra Prando Maciel concordou. “Além da sujeira, do jeito que está traz insegurança para nós”, avaliou.

Os serviços envolvem o corte de mato, poda de árvores, retirada de colchões e entulhos depositados nos imóveis invadidos e a preparação do terreno em que será feita a horta.

A ação está mobilizando as secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Agricultura, Segurança, Educação e Assistência Social, com a utilização de dois caminhões basculantes, um caminhão prancha, pá carregadeira, retroescavadeira, tratorzinho, dois caminhões munck e caminhão de cata bagulho.