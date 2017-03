Governo do Estado agiliza obtenção de financiamento do Feap

Os técnicos da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” (Itesp) poderão emitir as Declarações de Aptidão ao Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (DAF) para assentados e quilombolas, agilizando a obtenção de financiamentos para fortalecer suas atividades agropecuárias no Estado de São Paulo. Resolução conjunta entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento e da Justiça e da Defesa da Cidadania, assinada pelos titulares Arnaldo Jardim e Márcio Elias Rosa, respectivamente, na manhã desta sexta-feira, 3, visa diminuir a distância entre a extensão rural e o pequeno produtor e agricultor familiar.

A medida beneficiará mais de 8.270 famílias, que vivem em 138 assentamentos estaduais e 33 comunidades quilombolas, que poderão apresentar suas propostas diretamente aos técnicos do Itesp, ao invés de se dirigir à Casa da Agricultura, mantida pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura, desburocratizando o trâmite de acesso ao financiamento do Estado.

O secretário Arnaldo Jardim enalteceu o trabalho do Governo de São Paulo, que tem um instrumento diferenciado de crédito, como o Feap, para apoiar o pequeno produtor e o agricultor familiar. “O governador Geraldo Alckmin trata com prioridade o fortalecimento do setor agropecuário, porque entende que é o ‘carro chefe’ para retomar o crescimento econômico e social do País. Isso fica evidenciado quando no momento de restrições orçamentarias, os recursos para investir no setor são preservados”, disse.

O diretor-executivo do Itesp, Marco Pilla, afirmou que a parceria com a Secretaria de Agricultura potencializará as atividades do corpo técnico da fundação, que desmembrará as ações para agilizar a liberação de crédito para os produtores assentados. “Como os técnicos da fundação convivem diariamente com os assentados e conhecem o dia a dia desse público, o que vai facilitar o acesso às informações”, comentou.

O coordenador da Cati, João Brunelli Junior, afirmou que a parceira contribuirá para o crescimento da agricultura familiar paulista. “Havia uma grande dificuldade dos produtores em terem acesso as linhas de crédito do Feap. Agora, esse suporte será intensificado para fortalecer os assentados e quilombolas”, disse.

O secretário-executivo do Feap, Fernando Aluizio Pontes de Oliveira Penteado ressaltou que os produtores terão mais facilidade ao acesso às linhas de créditos, uma vez que os técnicos do Itesp “poderão fazer um projeto de financiamento específico para cada produtor, podendo otimizar os recursos públicos”, ponderou.

O titular da Pasta de Agricultura complementou que essa parceria “beneficiará os produtores rurais que terão condições de melhorar a produtividade; a sociedade, que terá alimentos de qualidade e mais barato; e o Estado, que cumprirá sua função de gerar condições para apoiar o desenvolvimento econômico e social”, destacou.

Atualmente, há 29 linhas à disposição do produtor rural. Desde a criação do Feap, em 1994, foram disponibilizados R$ 640,83 milhões. Em 2016, foram R$ 62,81 milhões em 433 contratos, com juros de 3% ao ano, atendendo a diversos segmentos da agropecuária paulista, com linhas de crédito por cadeias produtivas. Com bônus de adimplência de 25% sobre a taxa de encargos da operação, a taxa é reduzida para 2,25% ao ano.(fonte – Secretaria do Governo do Estado – por Paulo Prendes)