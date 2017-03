Estados Unidos: Cinco atrações que você não sabia, mas pode curtir em Las Vegas

E. Cortez

Las Vegas não é sinônimo apenas de luzes de neon, cassinos e festas. A cidade guarda uma série de atrações para quem cansou das festas mais comuns e quer tentar novas experiências.

Conheça cinco coisas que você pode fazer aqui e que provavelmente nenhum filme de comédia americano mostrou:

Jogar Pinball vintage em máquinas de 1955

O Pinball Hall of Fame (Museu do Pinball e Videogames) tem uma coleção de mais de 1.000 máquinas de Pinball. O local, no entanto, é muito mais que um museu. E aqui frequentemente é realizado o “Fun Nights”, em que os visitantes podem jogar Pinball enquanto escutam músicas de época. Para quem viveu a infância e adolescência nos anos 80, visitar o museu do Pinball e Videogames é algo imperdível. A infinidade de máquinas relembra a época em que o computador não estava difundido na sociedade e não existia smartphone. Venha conhecer esse lugar em que você vai sentir que embarcou em uma máquina do tempo.



Curtir com habitantes locais na First Friday

A primeira sexta-feira de cada mês é o dia ideal para se entrosar com os habitantes locais. A First Friday acontece no centro de Las Vegas e conta com a presença de mais de 100 artistas locais. No evento mensal ainda existem vários food trucks e é possível visitar lojas locais e assistir a performances de vários artistas de rua.

Alugar uma Harley-Davidson e cair na estrada

A maioria das pessoas conhece o Red Rock Canyon, que fica a cerca de meia hora do centro de diversões de Las Vegas. No entanto, se você quiser dirigir por cerca de uma hora, chegará ao Valley of Fire State Park, lar de belas formações rochosas. Uma boa maneira de explorar as belezas do Valley of Fire é em uma Harley-Davidson, que pode ser alugada por dia.

Caçar extraterrestres na Área 51

A Área 51 fica no norte de Las Vegas e é uma base aérea americana rodeada de rumores sobre OVNIs, principalmente por causa de atividades estranhas que aconteceram no local e foram oficialmente reveladas em documentos da CIA. De Las Vegas é possível dirigir ou caminhar pela famosa Extraterrestrial Highway, conhecida pelas histórias de aparições de OVNIs, até a remota Área 51. Durante muitos anos, o governo dos Estados Unidos dizia que a área 51 nunca existiu, até ser realmente revelada como uma base militar hiper secreta em 1994. Para quem está planejando visitar Las Vegas e deseja sair dos tradicionais passeios da cidade, conhecer a área 51 pode ser um divertimento para todas as idades. A dica é se preparar com roupas e calçado confortável para caminhar no deserto e preparar a câmera para tirar muitas fotos, quem sabe, até, de algum ser extraterrestre.

Visitar museu sobre testes atômicos

Nos anos 50, alguns visitantes de Las Vegas voltaram seus olhares para os testes atômicos na distante Nevada Test Site. O Atomic Testing Museum comemora essa era, quando o poder do átomo ainda estava sendo descoberto e poucos se preocupavam com suas capacidades. O local não tem apenas fotos em preto e branco, mas também mostra tendências sociológicas e culturais do período histórico.