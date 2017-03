Vagas do PAT –sexta feira – 03 de Março de 2017

Sujeito a alteração no decorrer do dia.

Para mais informações destas e demais vagas, comparecer ao PAT (av. 3, 536, centro) com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS Ativo.

ESSAS SÃO ALGUMAS VAGAS QUE CONSTAM NO SISTEMA ‘MAIS EMPREGO’:

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Enfermagem

Consultor de Vendas

Educador Social

Encarregado de Supermercados

Enfermeiro

Mecânico de Refrigeração

Mãe Substituta

Modelador de Madeira

Oficial de Manutenção

Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico

Representante Comercial Autônomo

Serralheiro

Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem

Técnico em Edificações

Técnico de Enfermagem

Vendedor Porta a Porta

Lembramos que essas vagas ficam disponíveis no SISTEMA MAIS EMPREGO até seu limite de encaminhamento.