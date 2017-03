Sistema de semáforos na Avenida 29 com Rua 8 terá controle para pedestres

Reforço no controle de tráfego acontece após avaliação técnica. Prefeitura reforça orientação para que motoristas e pedestres respeitem sinalização e leis de trânsito.

As ações da prefeitura para deixar o trânsito de Rio Claro mais seguro prosseguem. O sistema semafórico no cruzamento da Rua 8 com a Avenida 29, na região sul, está ganhando reforço de oito semáforos para pedestres. Os equipamentos poderão ser acionados pelas pessoas que transitarem a pé pelo trecho.

A estrutura do novo sistema começou a ser implantada na quinta-feira (2) e o trabalho foi acompanhado pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, e pelo secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba.

São quatro faixas de trânsito que convergem naquele cruzamento e há vários estabelecimentos comerciais nas proximidades, o que torna intenso o fluxo de veículos e pessoas nas imediações. Por isso, além de melhorar o sistema de semáforos, a prefeitura também vai renovar a sinalização complementar pintada no solo.

“Voltamos a enfatizar que o apoio dos motoristas e pedestres é essencial para que medidas como essa deem bons resultados”, comenta Juninho, reforçando a necessidade de respeito à sinalização e leis de trânsito.

O secretário de Segurança comenta que a melhoria está sendo providenciada após vários estudos técnicos. “Constatarmos as dificuldades dos transeuntes ao tentar atravessar a avenida”, explica, informando que o vereador Ney Paiva solicitou intervenção no trecho.

Nos dois primeiros meses deste ano a prefeitura instalou semáforo de contagem regressiva na rotatória da Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro, e está providenciando novos equipamentos na Avenida Tancredo Neves com a Rua 5, jardim Inocoop. A Avenida 15, que será preferencial, também está ganhando semáforos nos cruzamentos com as ruas 6, 8 e 9.