Rio Claro compra remédios e abre farmácias municipais nos finais de semana

Rio Claro coloca em funcionamento neste sábado (4) o programa “Farmácia Todo Dia”, anunciado na semana passada pelo prefeito Juninho e que terá dois pontos de atendimento, no Cervezão e no Bairro do Estádio

A iniciativa do governo municipal permitirá que as pessoas tenham remédio gratuito também nos finais de semana e feriados.

A partir deste sábado (04) duas farmácias da rede municipal de saúde em Rio Claro estarão abertas ao público nos finais de semana e feriados. As farmácias ao lado das unidades de pronto atendimento (UPA) do Cervezão e da Avenida 29 passarão a funcionar todos os dias das 8 às 17 horas para a entrega de remédios gratuitos. Os medicamentos são destinados exclusivamente aos pacientes que apresentarem receita prescrita por médico na rede pública municipal.

Os novos horários de funcionamento das farmácias municipais representam uma ampliação de 25% no atendimento para o fornecimento de medicamentos gratuitos à população. “Serão oito dias a mais por mês, facilitando a vida de quem precisa cuidar da saúde”, observa o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

“Muitos pacientes não podem esperar até o início da semana para tomar os medicamentos que o médico receita. Por isso, manter as nossas farmácias abertas aos sábados, domingos e feriados garante o atendimento completo à população”, afirma o secretário municipal de Saúde, Djair Claudio Francisco.

A Fundação de Saúde de Rio Claro iniciou na semana passada um processo licitatório para compra de mais medicamentos para distribuição na rede pública municipal, que abrange um total de 170 categorias de diferentes remédios. A aquisição dos remédios será feita por concorrência pública que deverá ser finalizada nos próximos dias. A expectativa é de que esses remédios garantam o abastecimento das farmácias da rede municipal durante o ano de 2017, incluindo a previsão de aumento no movimento das farmácias municipais por conta da ampliação do horário de atendimento.

Além dos medicamentos comprados pela Fundação de Saúde, o município também oferece à comunidade os remédios fornecidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação para o Remédio Popular (Furp), e pelo Governo Federal.

Os remédios fornecidos gratuitamente pelo município vão desde os medicamentos de alto custo, como os usados para tratamento de câncer, os controlados, até os remédios de controle de pressão arterial e analgésicos.